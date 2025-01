Columnista invitado | Arequipa: ¿Un entorno competitivo pero inseguro?

Jorge Luis Ortiz Delgado

Profesor Universitario. Licenciado en Administración por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, máster en Relaciones Internacionales Aplicadas en la UNIA, España, y doctorando en Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Pablo de Olavide, España.

El entorno económico de Arequipa, según la publicación del último reporte del Índice de Competitividad Regional del IPE (2024), se encuentra entre los tres mejores del país, luego de Moquegua y Lima. Este indicador, como se sabe, mide la actividad económica por regiones, el PBI per cápita, el gasto de la población (relacionado a su capacidad adquisitiva) y el acceso al crédito. Si bien las condiciones económicas de las regiones mejoran a partir del incremento del presupuesto público (medido per cápita) y del gasto de los gobiernos regionales y/o locales, es la seguridad el factor gravitante en la actividad económica de los ciudadanos.

El presupuesto público se financia, principalmente, con la recaudación tributaria. Pero ¿puede la falta de seguridad afectar la recaudación? De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima y la Confiep, aproximadamente son 6 mil millones de soles anuales los que se pierden por delito de extorsión. Además, la inseguridad en general le cuesta al país alrededor del 3,5% del PBI, es decir, unos 35.000 millones de soles anuales. Transportistas, taxistas, grandes comerciantes, pequeños empresarios y muchos otros son, diariamente, amenazados y afectados con actos delictivos de organizaciones criminales o asaltantes comunes tanto en la urbe como en las zonas rurales de las regiones. La extorsión y el robo no distinguen formalidad de informalidad.

Entre noviembre del año 2023 y abril del 2024, Arequipa fue la región más insegura del país. Es lo que concluyó un reciente informe técnico del INEI. El 38% de la población ha sido víctima de algún hecho delictivo. Las evidencias señalan que esta región ha padecido un incremento del 13% de victimización, aspecto que habla de una mayor vulneración de la propiedad privada y la libertad de las personas, con el consiguiente debilitamiento de la institucionalidad, necesaria para garantizar el dinamismo económico.

| Fuente: Andina

Sin seguridad, las iniciativas empresariales se desincentivan, la inversión se frena y, sin ella, no existe posibilidad de crecimiento económico, lo que finalmente incrementa la pobreza. ¿La pobreza puede estar rodeada de infraestructura? En efecto, puede haber infraestructura sin elevada fluidez comercial, como en la carretera interoceánica o puede existir infraestructura con escasa producción, como en el caso de la refinería de Talara, sobreendeudada y parcialmente operativa. Entonces, la gran infraestructura, per se, defectuosa o no, tampoco garantiza prosperidad económica sostenible.

Considerando que Arequipa concentra montos significativos de inversión en infraestructura, este requisito se vuelve particularmente relevante. Solo como ejemplo, las inversiones proyectadas para la generación de energías limpias sobrepasan los 5 mil millones de dólares (Proinversión), y dentro de ellas, se prevé que la región Arequipa cuente en el mediano plazo con cerca de 35 millones de dólares de inversión para la construcción de una planta de producción de hidrógeno verde, tal como lo viene anunciando el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). De ser así, tanto el empleo como el consumo privado se verán notablemente beneficiados. Pero el crecimiento solo estará asegurado en la medida que la confianza empresarial se vea respaldada por acciones específicas del GRA y del Gobierno central. En materia de seguridad, estas acciones van por la línea de incrementar la capacidad operativa de la policía, la cual es solo de un 70% en toda la región (Jefatura de la División de Orden y Seguridad de Arequipa, 2023), impulsar los centros de flagrancia, optimizando las competencias del personal, implementando tecnológicamente las estaciones de atención rápida, dotándolos de los vehículos suficientes para el patrullaje, entre otras tantas acciones necesarias para proteger la seguridad.

Para impulsar el crecimiento y alcanzar el desarrollo de la región, es clave hacer del mercado un entorno atractivo que garantice seguridad para las actividades ciudadanas lícitas y generadoras de riqueza. Esto aplica tanto para grandes inversiones de una industria como para aquellas significativas decisiones económicas en el seno de un pequeño hogar.

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.