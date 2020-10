Nuevos think tanks peruanos: Equilibrium CenDE

Equilibrium CenDE me llamó la atención, primero, por dos razones: su enfoque latinoamericano y sus fundadores extranjeros. ¿Acaso van de la mano? En el Perú no es común encontrarse con investigadores o centros de investigación con una visión regional. Los think tanks peruanos son muy buenos estudiando problemas nacionales, pero, por lo general, se quedan ahí. Es una lástima. Perú bien podría jugar un rol importante en la región.

Pero dos cosas más me llamaron la atención después de conversar con su director: su estrategia de alianzas y el origen empresarial de sus fundadores y el financiamiento. ¿Acaso van de la mano? No es normal encontrar a think tanks que trabajen de la mano con otros; existe mucho recelo y son raros los casos en los que un centro celebre el trabajo de otro. Equilibrium CenDE lo ha hecho muy bien, por ejemplo, en alianza con la Universidad del Pacífico. Pero tampoco es normal encontrar empresarios interesados en invertir su tiempo y sus recursos en investigación.

Le pedí a Gustav Brauckmeyer que me cuente un poco más sobre el origen y la trayectoria de Equilibrium CenDE.

¿Cuál es el origen de Equilibrium CenDE?

El grupo Equilibrium principalmente bajo sus empresas de consultoría, liderado por David Licheri y yo, ya venía operando en Perú desde el 2018. Por cuestiones de coyuntura empezamos a hacer seguimiento tanto al fenómeno migratorio venezolano como a la situación económica y social de Venezuela. A finales de 2019 tomamos la decisión de crear Equilibrium CenDE como una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación.

¿Qué los motivó a formar Equilibrium CenDE?

Equilibrium CenDE nace por la necesidad de comprender mejor el fenómeno migratorio venezolano y el desafío que presenta para la región, así como los desafíos que se presentan en Venezuela en áreas como educación, empleo, emprendimiento y organización de la sociedad civil. En general, era evidente la necesidad de generar mayor investigación y data para comprender estos desafíos y que esta data pudiese impulsar el debate y la creación de soluciones innovadoras para hacerles frente.

¿Qué los hace especiales, qué los diferencia de otros centros?

Equilibrium CenDE se enfoca justamente en la generación de debate y fomento de acciones, políticas y proyectos que incentiven el desarrollo socioeconómico de América Latina, en este sentido, vemos la investigación como una herramienta para generar cambio tanto a nivel de Estado como a nivel de la sociedad civil y la opinión pública general. Con esta perspectiva, y comprendiendo que contamos con un equipo joven y diverso, buscamos ser innovadores en la manera en la que se utiliza y transmite la investigación para contar con un mayor alcance y sumar a más personas al intercambio de ideas.

¿Cuáles son sus objetivos?

Nuestro principal objetivo es incentivar el desarrollo socioeconómico de América Latina, con un especial foco en mejorar las condiciones de vida de la población venezolana dentro y fuera de su país. Para lograr esto contamos con objetivos más puntuales en la generación de investigación con propósito y accionable, la creación de espacios de debate e intercambio de ideas, el informar y educar a la población en temáticas relevantes para el desarrollo mediante diversos medios y espacios, y la construcción de políticas públicas, proyectos y programas inclusivos y sostenibles a todo nivel.

¿Cuál ha sido el principal reto que han enfrentado hasta el momento?

Creo que existen dos importantes retos macro que hemos enfrentado. En primer lugar, el ganar legitimidad y confianza en el entorno de centros de investigación (un espacio relativamente exclusivo y difícil de penetrar en Perú), y a su vez por ende en los espacios de incidencia con autoridades de gobierno, prensa y opinión pública. Creo que hemos podido superar en gran parte este reto mediante el trabajo conjunto con los actores ya reconocidos, llenando brechas de información y generando contenido investigativo que fuese tanto de calidad como accionable. En segundo lugar, la transformación de nuestro contenido investigativo denso en contenido palpable y digerible para un público más amplio. Esta es una batalla constante que requiere de innovación y creatividad en las estrategias de comunicación.

¿Cómo se financian? (pregunto esto porque en OTT promovemos la transparencia de los think tanks)

Equilibrium CenDE se financia en primera instancia por donantes privados, entre ellos los miembros y empresas del grupo Equilibrium, y en segunda instancia por financiamiento de la cooperación internacional para proyectos de investigación específicos (actualmente estamos trabajando un proyecto con el financiamiento de la Cooperación Alemana mediante GIZ).





Gustav describe un sector de investigación para la política pública relativamente cerrado. Ya lo había mencionado Diana Torres en referencia al origen de URBES-LAB. Les ha costado hacerse un nombre y lo han logrado, en parte, por medio de alianzas.

Pero también encontrando un nicho que muy pocos estaban tratando. Aún hoy, la investigación sobre migración en el Perú es limitada a un puñado de investigadores (principalmente mujeres) en la PUCP, la UP y la UARM. Este enfoque ciertamente ayuda desarrollar credibilidad y legitimidad ante los decisores públicos y privados.

El reto hoy seguramente está en mantener esta agenda viva durante la pandemia y buscar posicionarse en el debate regional.

Equilibrium CenDE también es interesante porque nace en el Perú, pero con el propósito explícito de estudiar otro país. Más allá de la nacionalidad de sus fundadores, o de la capacidad que tenga el centro de incidir en el debate político venezolano, esta tampoco es una práctica común en el Perú. No tenemos, realmente, think tanks de estudios o políticas internacionales. No estudiamos a nuestros vecinos de manera sistemática. Esta es ciertamente una debilidad de nuestra comunidad de think tanks. Espero que Equilibrium CenDE marque un punto de inflexión.

