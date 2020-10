Nuevos think tanks peruanos: URBES-LAB

Por las próximas 4 semanas voy a escribir sobre un think tank distinto. He elegido 4 think tanks nuevos – o relativamente nuevos. Cada uno ofrece un modelo de negocio distinto y una propuesta distinta. Pero creo que todos prometen contribuir a mejorar el debate de políticas públicas en el Perú. Esta semana: URBES-LAB: teoría e historia crítica de la ciudad.