¿Cómo atraer el mejor talento humano en tiempos de pandemia?

“Los empleados están cansados ​​y muchos están afligidos. Quieren un sentido de propósito renovado y revisado en su trabajo”.

McKinsey-“Great attribution” or “Great attraction”? The choise is yours (publicado el 8 de setiembre del 2021 en www.mckinsey.com)

Como consecuencia de la pandemia muchas empresas se vieron obligadas a cerrar sus puertas, lo cual provocó la pérdida de una gran cantidad de puestos de trabajo. Sin embargo, también existe un gran número de profesionales que abandonaron de manera voluntaria su organización, decepcionados de las decisiones que sus líderes tomaron en estas circunstancias, por temor a contagiarse, estrés laboral o simplemente buscando nuevas oportunidades en otras empresas donde se sientan más valorados.

Actualmente, nos encontramos en un período de rápido avance de la vacunación, tanto a nivel mundial como en el país, a su vez, estamos cada vez más convencidos que la COVID-19 no va a desaparecer, sino que vamos a tener que convivir con ella, ante lo cual se necesitarán renovados perfiles profesionales que estén acorde a las nuevas condiciones económicas.

Perspectivas a futuro

De cara a los próximos meses, en un contexto postpandemia y de convivencia controlada del virus, se va a requerir de talento humano con capacidad de adaptarse a los nuevos retos, de trabajar con autonomía e independencia y, sobre todo, capaz de reinventarse ante nuevos futuros cambios del entorno.

Hay que considerar que la gran transformación digital ocurrida durante los años 2020 y 2021 que produjo la coexistencia de un modelo híbrido (presencial y virtual) en las organizaciones, así como los avances en materia de robotización e inteligencia artificial, aceleró varios de los cambios que se estimaban para finales de la década. En ese sentido, las organizaciones que sean capaces de atraer al talento más capacitado tendrán mejores oportunidades de éxito.

"Ante las nuevas exigencias que se presentan, corresponde a los líderes de las organizaciones reimaginar el futuro de sus organizaciones, ser empáticos con su personal y crear un ambiente laboral atractivo para el talento humano que empieza a ser escaso". | Fuente: Freeimages

En un artículo titulado “Great attribution” or “Great attraction”? The choise is yours, la consultora internacional McKinsey mencionó que un gran número de organizaciones, en su búsqueda de atraer al talento humano, solo se concentran en la parte económica (sueldos y bonos), pero no se percatan que hay otros factores que tienen una mayor importancia para los profesionales altamente capacitados, por ejemplo: un ambiente que permita un mejor balance vida trabajo, un sentido de propósito de la organización renovado y revisado, la posibilidad de un desarrollo social e interpersonal con los compañeros, así como el sentirse valorados.

Ante las nuevas exigencias que se presentan, corresponde a los líderes de las organizaciones reimaginar el futuro de sus organizaciones, ser empáticos con su personal y crear un ambiente laboral atractivo para el talento humano que empieza a ser escaso. Para los empleados también es una oportunidad para un nuevo inicio después de haber podido sobrevivir a una pandemia, dándole mayor importancia a su vida privada y familiar, buscando actividades y empresas que los estimulen y les permitan desarrollarse o quizás para iniciar un emprendimiento donde les toque asumir las riendas de su propio futuro.

