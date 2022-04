Apoyando al trabajador más allá de la oficina

Con la pandemia por la COVID-19, las personas comenzaron a cuestionarse si sus trabajos o las empresas para las cuales trabajaban eran las correctas para ellos. ¿Acaso la atracción del talento se ve más influenciada por un sistema de trabajo remoto y flexible? ¿Una mejor paga? ¿O trabajar en un ambiente multicultural?

Las investigaciones(*) recientes apuntan a que el factor que más valoran los empleados en las empresas es el soporte que obtienen para seguir sus pasiones fuera del trabajo. Entonces, ¿qué los detiene usualmente de poder seguir estas pasiones? Usualmente, no se dan abasto con el tiempo entre sus actividades laborales y personales sea los relacionados con sus estudios o la familia. A fin de promover y apoyar las pasiones de los empleados, los líderes y gerentes deben encontrar la manera de ofrecer flexibilidad en la jornada laboral. Esto se puede ofrecer de distintas formas. Por ejemplo, ya que la disponibilidad de tiempo del trabajador para realizar estas actividades es uno de los principales problemas, un primer paso es darles la oportunidad de poder gestionar su tiempo, definiendo sus horarios y especificando qué resultados se esperan de ellos. El empleado no debe sentir que está en falta o que recibirá una mala evaluación por querer cambiar sus horarios ocasionalmente.

Pero la flexibilidad de horario no es la única manera. También se les podría conceder un tiempo dedicado a poder explorar quiénes son más allá del trabajo que desempeñan. Por ejemplo, desde ofrecer una temporada corta de vacaciones pagadas hasta ofrecer condiciones de teletrabajo remoto que les permitan desarrollar sus proyectos personales, pues la flexibilidad se refiere tanto al cuándo como al dónde. Finalmente, la flexibilidad que otorguemos al trabajador se verá reflejada en su motivación y compromiso hacia la empresa. El apoyar sus pasiones podrían promover la creatividad e innovación en el trabajo, lo que crea un ambiente atractivo para nuevos trabajadores y cautivador para retener los existentes.

(*) Howe, C., Jachimowicz, J. and Menges, J. (2021). Your job doesn’t have to be your passion, Harvard Business Review, Junio 4, 2021

