La mentalidad de líder

Creo que la pregunta más popular en las clases de liderazgo y administración en Centrum PUCP es: ¿el líder nace o se hace? o ¿puede el liderazgo ser enseñado? Mi respuesta, moldeada por años de experiencia, es casi recitada: tal como en los deportes, la capacidad innata para el liderazgo varía de persona en persona. Pero tal como un buen entrenador es importante para un atleta, los profesores tienen una carga similar al formar a las personas para ser mejores líderes. En Centrum PUCP, formamos a las personas en liderazgo al enseñarles a crear una visión, diseñar una estrategia, distribuir responsabilidades en su equipo, y mantener a las personas motivadas.

Sin embargo, debo admitir que hay una capacidad en los líderes que es más difícil de enseñar y que puede hacer la diferencia: cómo responden cuando se presenta una situación conflictiva. Podemos pensar que habría hecho una gran diferencia una mejor respuesta por parte de Domino’s Pizza cuando tuvo el conflicto sanitario en el 2013, o cuando en el 2011 Multicines UVK prohibió el ingreso de un joven de una comunidad nativa a sus salas de cine y en respuesta su vocero declaró que la persona “no sabía ni hablar”. Podemos pensar en sucesos más grandes como el escándalo de filtración de datos de Facebook por Cambridge Analytica.

| Fuente: Unsplash

Ciertamente la capacidad de un líder también responde a qué tan bien responde a un conflicto y cómo se organiza frente a la situación. En un estudio (*) se encontró que los líderes pasaban un 36% del tiempo en modo reactivo, esto es, resolviendo problemas y situaciones en desarrollo.

No obstante, aquello que podemos entrenar es la capacidad de discernir y encontrar un balance entre las situaciones que requieren atención urgente de aquellas que podemos resolver luego, de anticipar y conectar los pequeños problemas que pueden agravarse. Por tanto, a la lista de habilidades que requiere un líder, debemos agregar la proactividad.

