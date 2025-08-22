Últimas Noticias
Asciende a 13 el número de policías colombianos muertos en ataque contra un helicóptero

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que fue activada toda la red hospitalaria para atender a los heridos
Fuente: EFE | Fotógrafo: Ernesto Guzmán Jr
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El presidente colombiano, Gustavo Petro señaló que los autores del ataque son miembros del Frente 36 de las disidencias de las FARC.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este viernes que se elevó a 13 el número de policías muertos en el ataque contra un helicóptero de antinarcóticos que participaba en la erradicación de cultivos de coca en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste).

El mandatario detalló en su cuenta de X que el Policía que falleció en las últimas horas es el capitán Francisco Merchán, quien había resultado herido, y recalcó que los autores del ataque, que dejó otros cuatro uniformados lesionados, son miembros del Frente 36 de las disidencias de las FARC.

"Mi sentido pésame a sus familias, estos hombres murieron por debilitar el narcotráfico que hace rutas por el Caribe y que va (con) destino a los EE.UU.", afirmó Petro.

Helicóptero de la Policía Antinarcóticos habría sido atacado con un dron

Las autoridades indicaron que el helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue atacado supuestamente con un dron cuando sobrevolaba una zona rural de Amalfi, lo que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que fue activada toda la red hospitalaria para atender a los heridos y recordó que en la región también hace presencia el Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que fueron puestas en marcha "todas las capacidades institucionales" para "neutralizar (a) los responsables" de este ataque. 

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

