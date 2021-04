Las palabras que necesitan las personas

Los líderes de las organizaciones tienen responsabilidad más allá de solo dirigir y tomar decisiones que definan el rumbo de esta. Un líder debe también tener las palabras correctas para inspirar, despertar e incrementar el compromiso de sus equipos en las distintas plataformas que tenemos hoy en día para comunicarnos, ya sea a través de un correo, de una expresión facial durante una videollamada o unas palabras en una llamada por teléfono. La verdad es que, bastan pocas palabras o inclusive poco tiempo de interacción para alterar o mejorar la percepción de las personas sobre nosotros, sobre la empresa e inclusive sobre su futuro en la compañía.

No obstante, es poco común que dediquemos parte de nuestro tiempo a crear mensajes o formas de comunicación con nuestros equipos para lograr los objetivos deseados, ya sea porque creemos que no logrará un gran impacto o porque no conozcamos de técnicas para formular esta comunicación que establezca esta conexión. Por ejemplo, uno de los errores más comunes es comunicarnos esperando que las personas compartan y se comprometan con nuestras ideas para beneficio de la organización, poniendo nuestras expectativas en nuestra audiencia. Por el contrario, deberíamos de poner el peso sobre nuestros hombros, pues lo que debemos buscar es lograr vender una idea a nuestro equipo, una idea que tenga un propósito disfrazado de una propuesta o una sugerencia. De esta manera, no recae el peso en que el equipo adopte nuestras ideas, sino que estamos sugiriendo su adopción por el valor de la idea. Por ejemplo, pruebe: “Sugiero realizar un cambio en nuestra propuesta comercial”, en lugar de “les comparto una idea sobre (…)”.

Como líder, una de las labores más importantes es poder conectar con su equipo. Tome un tiempo para diseñar mensajes efectivos, aquellos que pueden tener un impacto profundo. | Fuente: Freeimages

Finalmente, otro aspecto importante es mantener en cuenta que menos, es más, por lo que cuando pensemos en redactar un mensaje, revisemos lo que hemos escrito, corrigiendo y eliminando palabras que no aportan e ideas carentes de conexión, siempre evitando la ambigüedad en nuestra escritura. Como líder, una de las labores más importantes es poder conectar con su equipo. Tome un tiempo para diseñar mensajes efectivos, aquellos que pueden tener un impacto profundo.

