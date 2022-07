¿No te responden después de la entrevista?

Iniciaste un proceso de reclutamiento, te preparaste para las entrevistas, conocer al reclutador, la cultura de la empresa, los directores. Este proceso te ha llevado días de preparación y estrés y tras pasar la entrevista. Han pasado días o incluso semanas y no has obtenido una respuesta. En muchas ocasiones, hay un número de empresas que no te responde. La buena noticia es que el silencio no siempre significa una respuesta negativa. ¿Qué puede estar pasando?

Después de una entrevista de selección, los reclutadores usualmente tienen que tomar un tiempo para poder procesar la información. Muchas veces, tienen más de una decena de puestos que están manejando y para los cuales tienen que presentar una cantidad razonable de candidatos al jefe que solicitó el proceso de reclutamiento. Este proceso puede tomar tiempo, sobre todo si en la primera fase no estuvieron del todo contentos con los resultados. En esta parte, una simple pregunta podría darle claridad: “Basándose en los candidatos que han revisado, ¿considera que mi candidatura avanzará en el proceso?”

| Fuente: Unsplash

Si continuó en el proceso y pasó la entrevista con el jefe o el equipo reclutador, podrían existir varias razones por las que no aún tiene una respuesta. Por ejemplo, un miembro del panel de reclutamiento podría no estar disponible para tomar una decisión, por lo que el proceso podría ser puesto en hold hasta su retorno. O bien podría ser que las necesidades de la empresa hayan cambiado y, por tanto, la descripción del puesto también, ya sea por factores externos o internos. El proceso podría verse demorado ya que el panel necesitaría reevaluar los candidatos según los nuevos criterios.

Sin embargo, en ningún caso está justificado el que nos dejen sin una respuesta, ya sea esta con o sin retroalimentación. Al finalizar su entrevista, defina una fecha con el entrevistador preguntando cuándo espera poder emitir una respuesta. Si pasa esta fecha, podría ser que el puesto haya sido ofrecido a alguien más, pero en muchos casos, no es la primera persona a la quien se ofrece el puesto la que lo acepta. Es importante no tomar personalmente estas decisiones. Todo proceso es una oportunidad para aprender de cómo enfrentarnos a desafíos.

