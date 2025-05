Lecciones que nos deja la serie Adolescencia

Adolescencia es la serie que muestra a Jamie Miller, un joven de trece años, que es autor del asesinato de Kattie, una compañera suya de escuela. Para la psicóloga educativa Sandra Bisso no hay una sola causa que lleve al protagonista a hacer lo que hizo.

Por un lado, la falta de aceptación de Jamie. “El protagonista crece con una autoestima frágil, no se valora, se considera un chico feo, no es aceptado socialmente. Tiene mucha inseguridad en la interacción con las demás personas. El bullying con el que empieza a ser objeto confirma estas inseguridades”, comenta la experta.

“Algo que me preocupa mucho es la falta de empatía. En ningún momento se ve ni culpa ni arrepentimiento, sino una justificación de lo que cualquiera hubiera hecho en esas circunstancias. Es un chico que en ningún momento acepta que tiene miedo o vergüenza de lo que hizo”, explica Sandra Bisso.

Por otro lado, relacionado a la falta de empatía la especialista advierte una desconexión emocional, síntoma de un trastorno que puede llevar al desenlace que termina. En ese tema, entra mucho la dinámica familiar. “Es una familia en donde no se habla de temas, se busca la negación”, señala la especialista.

“No son padres que están conectados con el hijo, con las necesidades, emociones y temores del hijo. Más bien, hay una imposición. Tampoco son padres que miran al hijo tal cual es, sino que miran desde cómo debería ser Jamie. La madre está físicamente presente, pero no interviene”, comenta.

“Aparentemente, no se conversaba ni se compartía mucho en la familia. El chico estaba aislado socialmente, todo esto le generaba muchos sentimientos

de inseguridad y aislamiento en Jamie y en la familia”, señala, y por otro lado agrega que tampoco había límites para los hijos en el uso de las pantallas.

Otro elemento que advierte la experta es la idea de la masculinidad que tiene el padre de Jamie. “No se permite que el niño dibuje, algo que aparentemente no se promovió desde casa. No se valora mucho que a Jamie le guste la historia, que fuera un chico culto. La idea que tenía el padre de la masculinidad, de cómo debía ser Jamie y que él mismo era así”, comenta.

La ausencia de límites, por ejemplo, en el uso de las tecnologías, está llevando a los chicos a sentirse muy solos y aislados, y a resolver sus problemas influenciados por lo que reciben o ven y no por el consejo de un padre o un amigo. | Fuente: Sitio oficial serie Adolescencia

Para Sandra Bisso, “Jamie busca resolver los problemas de esa manera. Me están haciendo bullying, yo que soy hombre, valiente, no lo puedo permitir, voy, amenazo, agredo y soluciono. Él no acepta que pueda tener vergüenza e inseguridad, sino que el añora ser una persona fuerte y agresiva”.

Exceso de pantallas y falta de límites

Finalmente, la falta de límites en el uso de la tecnología es un factor importante a tomar en cuenta en las generaciones de niños y adolescentes nativos

digitales. Al respecto, Sandra Bisso comentó acerca del reciente libro La Generación Ansiosa de Jonathan Haidt.

“Este libro explica cómo se ha cambiado la interacción física y relaciones entre niños, adolescentes y adultos. De salir a la calle, jugar e interactuar, se ha pasado a un tipo de abuso de pantallas, donde en realidad son relaciones muy superficiales, personas que están de espectadores que pasan mucho tiempo en los aparatos”, comentó.

“Los adolescentes están expuestos no a lo que pueda decirle un padre o amigo. Son información, teorías, que en algún momento pueden ayudar al chico a atender su pena y dolor. Encuentran en la tecnología lo que no están encontrando en el mundo real, porque pasan mucho tiempo en los aparatos”, señala.

Para la psicóloga educativa, “esta desconexión con la interacción real y el exceso de tiempo en pantallas, está llevando a los chicos a sentirse más solos,

más aislados, están teniendo la influencia y manera de resolver problemas que no es lo más adecuado. “Sobre protegemos a los chicos en el mundo real, mientras que en el mundo digital hay mucha permisividad”, dijo.

La serie Adolescencia es un caso triste de cómo se ve que este chico con baja autoestima, desconexión emocional e ideas rígidas de cómo debía ser él, termina teniendo este desenlace tan trágico por no haber sido visto, escuchado y acompañado por los padres.

