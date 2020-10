Llevemos al Señor de los Milagros en nuestros corazones, señala José Soto

El Señor de los Milagros no va a ser armado en sus andas como solía estar para las salidas procesionales. El Señor va a estar en su altar. Así lo señaló José Soto, mayordomo encargado de la Hermandad del Señor de los Milagros, al referirse a su tradicional salida durante el mes de octubre.

A los católicos nos impresionó esta decisión, comunicada durante la conferencia de prensa que se realizó el 23 de octubre, aunque era previsible. Mons. Carlos Castillo, arzobispo de Lima junto con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz y otras autoridades eclesiásticas lo confirmaron oficialmente.

Desde 1687, es la segunda vez que no saldrá en procesión el Cristo Moreno. La primera vez que no salió fue durante la guerra con Chile. “La iglesia quiere que nos cuidemos. Estamos en un momento tan difícil de la pandemia que no queremos que esta enfermedad se vuelva a elevar. Que siga descendiendo y no aumentando por el acercamiento de muchas personas”, dijo Soto.

Las misas serán transmitidas durante el mes de octubre a través de Facebook de la hermandad, el de las madres nazarenas, Nazarenas TV y el canal digital HN. “Serán tres misas en la mañana y tres en la tarde”, explicó y dijo que “haríamos mal en sacar la procesión cuando sabemos que se van a querer acercarse al Señor”.

En 333 años el Señor de los Milagros no ha salido en procesión dos oportunidades: este octubre y durante la guerra con Chile | Fuente: Andina

Soto recordó que el arzobispado de Lima ha dado una prohibición de hacer procesiones. “Un domingo de cuarentena sacaron en procesión a la Virgen Auxiliadora. Muchos empezaron a correr adelante y atrás de la imagen. Por ello, Mons. Castillo ha prohibido todo tipo de procesiones”, acotó.

Y agregó que “en el grupo de hermanos tenemos hasta el momento 82 fallecidos en lo que va del año. Somos aproximadamente 5 mil hermanos miembros de las 20 cuadrillas, sahumadoras y cantoras de la hermandad del Señor de los Milagros”.

Finalmente dijo: “Lleven a nuestro Señor de los Milagros en su corazón. Pintemos la ciudad de morado”, refiriéndose al pedido de Mons. Castillo de que las iglesias, casas y edificios se revistan con telas de color morado y blanco, con moños, banderas, pañuelos, así como el uso del escapulario del Señor de los Milagros.

Si bien nuestra iglesia en Lima es prudente al no realizar procesiones masivas, considero que está siendo muy cautelosa en las medidas adoptadas frente a los servicios que debiera estar dando como son los sacramentos. Mientras que la ciudad busca mayor apertura en diversas actividades, la iglesia no acompaña esta decisión.

Actividades durante el mes de octubre

El 30 de setiembre los miembros de la hermandad realizarán una vigilia de oración por el inicio del mes de octubre dedicado al Señor de los Milagros. Asimismo, el arzobispado de Lima publicará un texto para los fieles.

El domingo 4 de octubre se realizará una misa dedicada a la nación y a los profesionales de la salud. Será presidida por Mons. Castillo desde el Santuario de las Nazarenas.

El 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario, se rezarán diez cuentas del rosario de forma conjunta con Mons. Castillo en las nazarenas y ocho obispos desde diversos santuarios marianos.

El domingo 18 de octubre Mons. Castillo presidirá a las 11 a.m. una misa especial desde el santuario de las nazarenas. Ese día se realizará la colecta del Domund, siendo Cáritas quien canalizará las donaciones y ayuda. También se iniciará el rezo de una estación del vía crucis hasta el sábado 31 de octubre.

El 1 de noviembre, día de todos los santos, se concelebrará con ocho obispos y Mons. Castillo una misa por los difuntos en la explanada de la Catedral de Lima. Participarán delegaciones de fieles.

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, representantes o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.