Solteros en la fe católica: conoce el proyecto que te ayudará a encontrar pareja

Muchos se preguntarán, ¿cómo encuentro al hombre o a la mujer de mi vida? Si eres una persona de fe, es correcto pedir que “la voluntad de Dios” se dé en nuestras vidas, ¿pero eso significa cruzarse de brazos y no trabajar por lo que uno le pide a Dios, esperando que Él lo haga todo?

San Agustín decía “reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti”. Y es que Solteros en la fe católica es un sitio web para personas que con madurez y con una humilde y buena intención han determinado que su vocación de vida es el matrimonio, no la vida religiosa ni la soltería.

Así lo explica la nota '¿Cómo sacarle el jugo a solteros en la fe?', del blog del sitio web católico www.solterosenlafe, que nace en el 2018.

“Deseamos crear puentes que permitan conectar y unir a personas que de otra manera sería difícil poder llegar a encontrar”, comenta Aurelio Cáceres, promotor del proyecto y director del portal web ¡Ponle fe!

No pocas personas confunden, hoy más que nunca, “vocación” con “profesión”. Algunos piensan que para inciar un noviazgo con miras al matrimonio debes tener dinero suficiente o ser plenamente independiente económicamente hablando. Pero eso es totalmente falso.

Tu trabajo o profesión no determina cuándo iniciar una relación. No olvides que es la vocación lo que te dará éxito en la vida, no tu profesión y/o metas materiales. Nunca el dinero ha sido sinónimo de éxito en el matrimonio. No puedes comprar amor ni fidelidad por más que te esfuerces toda la vida.

En este sitio web de encuentro de personas y búsqueda de pareja —que recibe a personas de otras denominaciones religiosas sin descartar a nadie— podrás encontrar personas del sexo opuesto e iniciar con ellas un conocimiento mutuo que dependerá del interés real de cada uno por el otro, así como de dar los pasos correctos hacia este recíproco encuentro.

Según Aurelio Cáceres, “la inscripción de Solteros en la fe católica es gratis y los planes de suscripción que se ofrecen son cinco: quincenal, mensual, trimestral, semestral y anual. Los distintos costos de la suscripción son más bajos que los portales conocidos en EE.UU. y Europa, pues este proyecto ha sido pensado para ser accesible al público latinoamericano en tiempos difíciles que viven nuestros países”.

Y agrega que “el sitio web www.solterosenlafe.com reúne diversos artículos y material para poder conocer mejor tu fe y descubrirla para aquellos que no la conocen, así como saber cuán interesada está la santa Iglesia en brindar mejores recursos para que tu vida en pareja sea más feliz de lo que imaginabas”.

“Este es un portal web para los solteros católicos que buscan a personas que desean vivir y compartir su fe en pareja, intentando fundamentar sus vidas en ello para recorrer juntos las etapas del noviazgo, matrimonio y familia”, comenta Cáceres.

Solteros en la fe católica también está dirigido a personas separadas, católicas en proceso de nulidad y viudas o viudos católicos. Si estás interesado/a en este proyecto, no pierdas tiempo e inscríbete en www.solterosenlafe.com, lugar que ha pensado en tu seguridad, privacidad y servicio de soporte.

También se presenta una opción de traducción al inglés en el mismo portal. | Fuente: Crédito: Solteros en la fe

