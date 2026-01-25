Mincul declara Patrimonio Cultural de la Nación a 22 obras literarias de Julio Ramón Ribeyro

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a un total de 22 obras literarias de la producción de Julio Ramón Ribeyro, las cuales pertenecen a la colección de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

La medida fue oficializada a través de la Resolución Viceministerial N° 000020-2026-VMPCIC/MC, publicada este fin de semana en el diario oficial El Peruano. La norma pone en valor estas primeras ediciones, lanzadas entre 1955 y 1992, reconociendo su incalculable aporte histórico, artístico y literario para el país.

Según los considerandos de la resolución, Ribeyro (1929-1994) no solo es una figura central de la Generación del 50, sino que es considerado "el mejor cuentista peruano de todos los tiempos" y el responsable de construir una nueva representación de la capital, convirtiéndose en el "fundador literario de la Lima moderna".

Joyas bibliográficas

Entre las obras declaradas patrimonio destacan piezas claves de su narrativa y dramaturgia que marcaron hitos en la literatura hispanoamericana.

En el género de la novela, se resalta Cambio de guardia (1976), calificada en el documento oficial como el último gran aporte de la corriente neorrealista de su generación. En cuanto a su producción teatral, se incluyen Vida y pasión de Santiago el pajarero (1965), ambientada en el gobierno del virrey Amat, y Atusparia (1981). Sobre esta última, se cita al poeta Washington Delgado, quien la describió como "el mejor drama histórico escrito en el Perú".

Valor editorial e histórico

La declaratoria también subraya la relevancia de la edición de estos ejemplares. Gran parte de la colección corresponde a trabajos de sellos emblemáticos de la industria editorial peruana como Juan Mejía Baca, Milla Batres, Mosca Azul y Minerva.

Asimismo, se incluyen publicaciones realizadas por instituciones públicas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el Instituto Nacional de Cultura (INC) y la Municipalidad de Lima.

Con esta resolución, refrendada por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Gisella Escobar Rozas, el Estado garantiza la protección, conservación y difusión de estas 22 obras que reflejan el pensamiento y la sensibilidad de uno de los escritores más galardonados de nuestra historia, ganador del Premio Juan Rulfo en 1994.