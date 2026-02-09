Jaime Bayly regresa a la literatura con 'Los golpistas', su novela más política

La nueva novela del escritor peruano llegará a librerías el 11 de febrero bajo el sello de Revuelta Editores y ya se encuentra en preventa a nivel nacional.

Jaime Bayly vuelve a la literatura con una historia que incomoda, revela y sacude. Los golpistas, su más reciente novela, se adentra en uno de los episodios políticos más controversiales de Latinoamérica: el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela.

Con un pulso narrativo vertiginoso, Bayly vuelve a poner el poder bajo la lupa y construye una ficción política que explora el chavismo, la influencia de Fidel Castro y las tensiones que marcaron aquellos días decisivos.

Los golpistas marca el regreso de Jaime Bayly a la narrativa tres años después de Los genios (2023). Entre sus obras más recientes destacan Pecho frío (2018), El niño terrible y la escritura maldita (2016) y La lluvia del tiempo (2014), dentro de una trayectoria literaria que comenzó en 1994 con No se lo digas a nadie.

Una novela política, provocadora y sin concesiones

Según adelanta la editorial, Los golpistas no es un libro cómodo. Se trata de la novela más política y afilada de Bayly, una obra que sumerge al lector en los tres días que sacudieron a Venezuela, cuando Hugo Chávez cayó del poder, regresó y quedó expuesto ante sus aliados y enemigos.

Aquí no hay héroes. Hay ambición, traición, conspiraciones y decisiones al límite, con la figura de Fidel Castro operando desde las sombras como un actor clave en el desenlace.

En julio de 2025, durante la FIL Lima, Jaime Bayly anunció que se encontraba trabajando en la publicación de 'Los golpistas'.Fuente: Cámara Peruana del Libro

¿De qué trata Los golpistas?

Tres años después de asumir la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez es depuesto por un golpe militar, acusado de intentar instaurar una dictadura comunista. Arrestado y presionado para firmar una renuncia que se niega a validar, los militares se enfrentan a una pregunta clave: ¿qué hacer con el presidente derrocado?

Mientras algunos generales discuten si deben asesinarlo, enviarlo a La Habana o someterlo a juicio, un gobierno provisional —respaldado por empresarios influyentes y jerarcas de la Iglesia— se instala de forma caótica, disolviendo los poderes públicos.

En medio del desconcierto, Fidel Castro interviene por teléfono para insultar, amenazar e intimidar a los golpistas, al tiempo que persuade a Chávez de no suicidarse, no entregarse y buscar una salida hacia Cuba.

Preventa, lanzamiento y encuentro con el autor

La preventa de Los golpistas continuará hasta el martes 10 de febrero. El lanzamiento mundial está programado para el 11 de febrero en todas las librerías del país.

Quienes adquieran el libro durante la preventa participarán en el sorteo de un Tea Time exclusivo con Jaime Bayly, un encuentro cercano con el autor del que solo 13 lectores resultarán ganadores.

