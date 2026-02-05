Eterno nobel: develan busto de Mario Vargas Llosa en la Casa de la Literatura Peruana [VIDEO]

Mario Vargas Llosa sigue recibiendo homenajes luego de su lamentable fallecimiento el 13 de abril de 2025. Ahora, la Casa de la Literatura Peruana develó un busto con su imagen dentro de la entidad con el fin de recordar su exitoso —e histórico— legado.
Es así como RPP pudo llegar al lugar para registrar la estatua y conversar con Gary Antonio Marroquin Mendoza, director de la Casa de la Literatura, quien afirmó que este homenaje, promovido por el Ministerio de Educación, busca “iniciar un conjunto de actividades” que se desarrollarán en honor a Mario Vargas Llosa este 2026.
“Hoy iniciamos con el levantamiento del busto. Posteriormente, vamos a tener una exposición museográfica en la Casa de la Literatura”, declaró.
En efecto, el director señaló que también se tendrá una actividad descentralizada en Arequipa donde habrá una exposición museográfica
“Vamos a hacer una reformulación de la Biblioteca Mario Vargas Llosa con mesas de diálogo de la Universidad Mayor de San Marcos a efectos de conmemorar la obra de Mario Vargas Llosa”, comentó.