Eterno nobel: develan busto de Mario Vargas Llosa en la Casa de la Literatura Peruana [VIDEO]

La Casa de la Literatura Peruana develó un busto de Mario Vargas Llosa en homenaje a su legado.
| Fuente: RPP
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

En honor a su legado, la Casa de la Literatura levantó un busto de Mario Vargas Llosa como parte de las actividades por el primer año de la muerte del escritor.

Develan busto de Mario Vargas Llosa en la Casa de la Literatura Peruana
| Fuente: RPP

Mario Vargas Llosa sigue recibiendo homenajes luego de su lamentable fallecimiento el 13 de abril de 2025. Ahora, la Casa de la Literatura Peruana develó un busto con su imagen dentro de la entidad con el fin de recordar su exitoso —e histórico— legado.

Es así como RPP pudo llegar al lugar para registrar la estatua y conversar con Gary Antonio Marroquin Mendoza, director de la Casa de la Literatura, quien afirmó que este homenaje, promovido por el Ministerio de Educación, busca “iniciar un conjunto de actividades” que se desarrollarán en honor a Mario Vargas Llosa este 2026.

“Hoy iniciamos con el levantamiento del busto. Posteriormente, vamos a tener una exposición museográfica en la Casa de la Literatura”, declaró.

En efecto, el director señaló que también se tendrá una actividad descentralizada en Arequipa donde habrá una exposición museográfica

“Vamos a hacer una reformulación de la Biblioteca Mario Vargas Llosa con mesas de diálogo de la Universidad Mayor de San Marcos a efectos de conmemorar la obra de Mario Vargas Llosa”, comentó.

La Casa de la Literatura Peruana viene programando una serie de actividades en honor a Mario Vargas Llosa.
| Fuente: Andina

La Casa de la literatura presentará museo en honor a Mario Vargas Llosa

Por otro lado, Gary Marroquin destacó que el busto inspirado en Mario Vargas Llosa será “un punto de partida” para otras actividades en su honor, anunciando, además, una exposición sobre el nobel de literatura el próximo 15 de mayo.

“Este es el punto de inicio para el conjunto de actividades durante el año. Para la quincena de mayo, vamos a tener la exposición museográfica Mario Vargas Llosa en el auditorio de La Casa de Literatura durante seis meses”, aseveró.

Del mismo modo, Marroquin aseguró que habrá “una remodelación del espacio” de la Biblioteca Mario Vargas Llosa en la Casa de la Literatura Peruana, así como diferentes actividades con meses de diálogo.

Finalmente, destacó el trabajo del grupo Pro-Lima y el equipo de talleristas que hicieron el busto con el rostro del autor de La casa verde y La ciudad y los perros.

“Es muy parecido. He visto otras imágenes, pero esta es la más parecida y que se puede acercar. Estamos agradecidos”, exclamó.

Declaran Patrimonio Cultural cuatro ejemplares de obras de Mario Vargas Llosa de la BNP

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a cuatro unidades bibliográficas publicadas entre 1973 y 2000, pertenecientes a la producción literaria Mario Vargas Llosa y resguardadas por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

La Resolución Viceministerial N.° 000294-2025-VMPCIC/MC fue emitida tras la propuesta presentada por la propia BNP y los informes técnicos que sustentan la relevancia de los ejemplares.

La declaratoria se llevó a cabo en el marco de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que considera como bienes culturales a los documentos bibliográficos de especial valor histórico, artístico o literario.

La propuesta de la Biblioteca Nacional incluye cuatro ejemplares de las diferentes etapas literarias de Mario Vargas Llosa: Pantaleón y las visitadoras (1973), La tía Julia y el escribidor (1977), La guerra del fin del mundo (1981) y La fiesta del Chivo (2000).

Mario Vargas Llosa casa de la literatura peruana

