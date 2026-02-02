Los Mirlos anuncia lanzamiento de nuevo álbum con Bomba Estéreo, Café Tacvba y más artistas internacionales

Después de más de 50 años como pioneros de la cumbia amazónica psicodélica, Los Mirlos entran en un nuevo capítulo de su historia, no como una reinvención, sino como un reconocimiento a una trayectoria que ha influido profundamente en la música latinoamericana y que hoy conecta con nuevas audiencias en distintas partes del mundo.

Lejos de reinventarse, el grupo reafirma su identidad y la proyecta hacia un escenario internacional.

Artistas que estarán en el nuevo álbum de Los Mirlos

Titulado The World Meets Los Mirlos, el álbum reúne a artistas de distintas generaciones y géneros que se suman al universo creativo del grupo desde la admiración y el respeto. Entre las colaboraciones destacan LA LOM, Rubén Albarrán (Café Tacuba), 311, Guaynaa, entre otros referentes que aportan nuevas miradas al sonido de Los Mirlos.

El proyecto funciona como un punto de encuentro entre culturas, estilos y generaciones, demostrando la vigencia y profundidad de un legado construido a lo largo de décadas.

El punto de partida de este proyecto será el lanzamiento de Eres Mentiroso, colaboración con Bomba Estéreo que se estrenará el 13 de febrero. La canción funciona como carta de presentación del álbum y propone un cruce sonoro entre la psicodelia tropical de Los Mirlos y la energía contemporánea del proyecto colombiano, trazando un puente musical entre Perú y Colombia desde una raíz compartida.

Los Mirlos reciben distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura

El Ministerio de Cultura (Mincul), a través de la Resolución Ministerial N° 000006-2026-MC, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, otorgó la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura a la agrupación musical Los Mirlos.

La norma, firmada por el ministro Alfredo Martin Luna Briceño, destaca el aporte significativo de la banda fundada en Moyobamba en 1973, calificándola como “pionera y principal referente de la cumbia que se elabora en la Amazonía peruana”.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el Estado peruano reconoce que Los Mirlos ha trascendido generaciones y fronteras. Según el documento oficial, la banda no solo ha difundido la riqueza musical del oriente peruano, sino que se ha consolidado como “embajadores culturales del departamento de San Martín”.

Entre los argumentos para la distinción se resalta la vigencia de temas emblemáticos como La danza de los Mirlos y Sonido amazónico, los cuales “se han convertido en parte del repertorio colectivo del país, asegurando la transmisión de la identidad amazónica en el ámbito global”.