Google celebra el Año Nuevo Chino 2026 con un doodle interactivo del Caballo de Fuego

Google conmemoró el inicio del Año Nuevo Chino 2026 con un doodle especial dedicado al Caballo de Fuego, el signo que marca este nuevo ciclo dentro del calendario lunar. La animación, disponible en la página principal del buscador, destaca por su carácter interactivo y su diseño inspirado en la tradición oriental.

El doodle invita a los usuarios a participar en una experiencia dinámica donde el Caballo de Fuego cobra vida.

El Año Nuevo Chino, también conocido como Festival de la Primavera, es una de las celebraciones más importantes en varios países asiáticos y en comunidades de todo el mundo.

Cada año está representado por uno de los doce animales del zodiaco chino, combinados con uno de los cinco elementos: aire (madera), fuego, tierra, metal y agua. En 2026, el protagonismo recae en el Caballo de Fuego, asociado con la pasión, el dinamismo y la determinación.

Rituales para atraer fortuna en el Año del Caballo de Fuego

Durante los primeros días del año lunar, muchas familias realizan prácticas simbólicas para recibir la abundancia:

Limpieza profunda del hogar

Antes del inicio del nuevo año se acostumbra limpiar la casa para “barrer” la mala suerte acumulada. Sin embargo, el mismo día del Año Nuevo se evita hacerlo, ya que se cree que podría ahuyentar la buena fortuna recién llegada.

Decoración con rojo y dorado

El rojo simboliza protección y energía positiva, mientras que el dorado representa riqueza. Colocar faroles, sobres rojos y frases auspiciosas en puertas y ventanas es una práctica habitual.

Entrega de sobres rojos

Los sobres rojos con dinero, conocidos como hongbao, se entregan especialmente a niños y jóvenes como símbolo de prosperidad y buenos deseos para el nuevo ciclo.

Reunión familiar y alimentos simbólicos

La cena de Año Nuevo es uno de los momentos centrales. Platos como pescado (abundancia), dumplings (riqueza) y fideos largos (longevidad) tienen significados específicos ligados a la prosperidad y la buena salud.

¿Qué animal representa al Año Nuevo Chino 2026?

El Caballo es el séptimo animal del zodiaco chino y simboliza energía, libertad, pasión y dinamismo. Las personas nacidas bajo este signo suelen ser descritas como independientes, trabajadoras, sociables y con gran espíritu aventurero.

¿Qué significa el Caballo de Fuego del Año Nuevo Chino 2026?

En la tradición cultural china, el caballo está vinculado al movimiento y el progreso, por lo que se considera un año favorable para emprender nuevos proyectos, asumir retos profesionales y realizar cambios importantes en la vida personal.

El Caballo también representa la perseverancia y la resistencia, cualidades asociadas históricamente a este animal por su papel clave en el transporte, la guerra y el comercio en la antigua China.

