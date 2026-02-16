Real Madrid vs Benfica en vivo: se enfrentan por la ida de playoffs de Champions League 2026

Tan solo 20 días después de un partido para el olvido, que provocó la caída del top ocho y la obligación de repetir la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, el Real Madrid regresa a Da Luz. De templo de la décima a escenario de una derrota sonrojante (4-2), de la que busca revancha un equipo que volverá a estar liderado por Kylian Mbappé.



De nada le sirvió al Real Madrid el doblete de Mbappé en Lisboa en un día en el que no compitió. Autor el francés de hasta 13 goles en siete partidos en la fase de liga de la 'Champions'. Un registro récord en la competición. Lanzado hacia la marca de Cristiano Ronaldo.

Benfica vs Real Madrid: Altas y bajas a la ida de playoffs de Champions League 2026



Benfica no podrá contar con el timón del Benfica, el internacional colombiano Richard Ríos, que aún se recupera de una lesión en el hombro que sufrió hace un mes. Tampoco estará el centrocampista noruego Fredrik Aursnes, que ofreció su mejor versión ante el club blanco y ahora se recupera de una lesión.

Real Madrid está bligado a buscar sustituto a Raúl Asencio, baja por su expulsión en Da Luz, dando continuidad a Antonio Rüdiger y con el foco en Dean Huijsen, obligado a mejorar el rendimiento de sus últimos encuentros. Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo también estarán ausentes.

¿Cuándo y dónde juegan Benfica vs Real Madrid en vivo por la ida de playoffs de Champions League 2026?

El partido entre Benfica vs Real Madrid se disputará este martes 17 de febrero en el Estádio da Luz de la ciudad de Lisboa. El recinto tiene capacidad para 68 100 espectadores.

¿A qué hora juegan Benfica vs Real Madrid en vivo por la ida de playoffs de Champions League 2026?

En Perú, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Portugal, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 9:00 p.m.

En España, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 9:00 p.m.

En Colombia, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Benfica vs Real Madrid en vivo?

El partido entre Benfica vs Real Madrid será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports, Fox One, TUDN y Movistar Liga de Campeones. Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Benfica vs Real Madrid: Alineaciones posibles

Benfica: Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Schjelderup, Sudakov, Prestianni; y Pavlidis.



Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Mbappé.