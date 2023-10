"No solo debes ser talentoso, debes tener disciplina": Jota y su camino hasta el tricampeonato de la Red Bull Perú

Más Cultura Jota rapeo por primera vez sobre Pacanga, su ciudad natal.

"No solo falta con ser talentoso, sino debes tener disciplina", mencionó Jota en RPP Noticias, donde recordó cómo inició su amor por el freestyle. El tricampeón de la Red Bull Perú tiene un tatuaje que dice No todo el que vaga está perdido y con ello quiere romper el estereotipo de que una persona que hace free, no tiene futuro.

"Una persona puede encontrarse a medida que va buscando lo que quiere", comentó. Asimismo, resaltó que sus padres se preocuparon cuando él les contó que quería dedicarse al estilo libre. "Como todos los padres se preocuparon, pero con el tiempo se dieron cuenta que me gustaba y que es un medio de expresión, hay gente que se identifica con lo que yo hago y le doy motivación de cierta forma".

La primera vez que Jota ganó una batalla, su papá fue a verlo. El señor Leyva se dio cuenta que su hijo iba a triunfar en ese rubro, por lo que, desde ese momento, decidió apoyarlo, y su familia se convirtió en su fan número uno. "Cuando tenía 13 años quería reunirme con personas que compartían mis gustos musicales y así conocí en batallas de freestyle, lo intenté en el colegio, las plazas en las calles".

Siendo natural de Pacanga, "nadie es profeta en su tierra". A los 16 años se fue de su ciudad natal para ir a Trujillo donde había más conocimiento de free hasta que llegó a Lima y su carrera fue en ascenso. "En Pacanga era prohibido soñar, solo era trabajar, por eso salimos para buscar oportunidades".

Ahora, tras ganar su tercer título nacional -que ya antes lo había hecho en 2015 y 2016- con un performance perfecto, Jota representará a Perú en la Red Bull Internacional 2023 el 2 de diciembre en Colombia, sin embargo, no se siente confiado ya que la compentencia es todos los días: "Hay miles que quieren tener esta oportunidad como ganar una Red Bull, estar en una liga y esas ganas es una competencia para nosotros".



Fue una final de infarto el sábado 23 de septiembre. La batalla entre Jota y Strike en la Final Nacional de la Red Bull Perú 2023 fue explosiva ya que tuvieron que pasar por tres rounds y una réplica. El primero se trató de una 12x12 libre con dos entradas por MC.

En el segundo, era un 8x8 libre con tres entradas por MC y, el último, 4x4 libre con 6 entradas para cada uno. El encuentro se picó ya que no dejaban encararse y atacarse tras el fin de cada ronda y esta tensión aumentó en la réplica que fue 4x4 libre con 5 entradas por MC. Sin embargo, fue el trujillano quien levantó el trofeo.

"Muchas gracias por estar aquí a toda la gente que vino a apoyar el talento peruano. Muchas gracias a mi familia que me apoya. Quiero freestylear para siempre. Solo quiero llevarle este juguetito (el trofeo) a primer hijo que acaba de nacer hace dos semanas. Esto es para Máximo Darío", dijo Jota muy emocionado.

"Tu hijo está orgulloso de ti, hermano", resaltó el host Mcias. Asimismo, pidieron el máximo respeto a Strike, el representante del Callao que quedó como subcampeón en esta jornada.