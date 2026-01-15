La obra de Mario Vargas Llosa llega al teatro en Roma con 'La Chunga', un retrato de la violencia masculina

Una interpretación de La Chunga, la célebre obra de Mario Vargas Llosa inspirada en La Casa Verde, llega esta semana a uno de los principales teatros vanguardistas de Roma con una puesta en escena ambientada en 1945 en Perú, que explora el inquietante deseo masculino y la violencia contra la mujer.

¿De qué trata La Chunga?

La obra, que se estrenó el miércoles en el Teatro India de la capital italiana con todas las entradas vendidas, transporta al espectador a mediados del siglo XX a un bar de Piura, en el noroeste de Perú, regentado por Chunga, una mujer con un carácter duro y una apariencia burda.

En el establecimiento se encuentran cuatro hombres jugando a los dados y apostando grandes sumas de dinero, mientras la propietaria observa sentada desde la esquina en una silla mecedora.

"La Chunga tiene que lidiar con una presencia masculina constante de cuatro hombres que son toscos, violentos, aparentemente ingenuos y simples, pero muy peligrosos", explica en una entrevista con EFE el director, Carlo Sciaccaluga.

Cuando uno de ellos, Josefino, pierde una suma considerable de dinero en el juego, le ofrece a Chunga pasar una noche entera con su "bella y sensual amante", Meche, como forma de saldar la deuda.

Después de que ambas mujeres pasen la noche juntas, Meche desaparece y nadie sabe dónde se encuentra, una ausencia que desencadena en la mente de los hombres una serie de versiones imaginarias y fantasías que revelan un universo masculino desgarrado.

"Hay dos temas fundamentales, que son los temas típicos de toda la literatura de Vargas Llosa: el conflicto o enfrentamiento entre el deseo masculino y el deseo femenino, que él a menudo ha contado de forma morbosa y violenta", subraya Sciaccaluga, al agregar otro tema que "que quizá le es más querido que ningún otro: el poder de la fantasía, de la imaginación".

Una lectura actual de La Chunga

Unas temáticas que en la actualidad "resuenan de forma muy clara": "No es difícil ver en La Chunga comportamientos de dominación y violencia del hombre sobre la mujer, o actitudes homófobas, que nos remiten a la crónica diaria".

"De algún modo hay también un final feliz: las dos mujeres se salvan, o al menos es bonito creer que así sea en una de las realidades posibles frente al horror en el que se encuentran", añade.

Para Sciaccaluga, el montaje, que incluye clásicos musicales como el bolero Lo Dudo, del trío Los Panchos, o Historia de un amor, de Pedro Infante, tiene "una forma teatral muy fascinante, como un thriller que entretiene mucho al público", y supone para el director "el texto teatral más logrado y bello" de Vargas Llosa.

De esta forma, el italiano cierra con La Chunga una trilogía en honor al escritor peruano y nacionalizado español fallecido en abril de 2025, que se presenta hasta el domingo en el Teatro India, encuadrado dentro del circuito de la Fundación Teatro di Roma.

