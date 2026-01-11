Últimas Noticias
Conoce a Maqu, la marca peruano-alemana que debutará en Berlín Fashion Week

Andrea Susana Caceres Alvarez

Andrea Susana Caceres Alvarez

·

La marca fundada por la diseñadora Marisa Fuentes Prado participará por primera vez en Berlín Fashion Week. Sus piezas están trabajadas en un biomaterial creado a partir de residuos de la cáscara de cacao.

Maqu es una historia de artesanía. Fundada por la diseñadora peruana Marisa Fuentes Prado, la marca lleva una década en el mercado alemán con una tienda en Berlín. Su propuesta ofrece piezas con historia, confeccionadas con fibras naturales como la alpaca y el algodón, además de biocueros obtenidos del árbol de la shiringa, la coronta de choclo y los residuos de la cáscara de cacao.

Su más reciente colección, Intermedio Tardío (2024), reafirma el sello de la marca: exploración, experimentación y producción lenta, una ruta sostenible que nace en Perú y dialoga con el mundo.

Maqu encuentra belleza en lo que otros consideran desecho y crea a partir de ello. Esta visión la llevó a participar en el concurso Studio2Retail, impulsado por Fashion Council Germany y Berlín Fashion Week, con una propuesta centrada en el desarrollo de un biomaterial a partir de restos de cáscaras de cacao. La marca peruano-alemana fue seleccionada como una de las ganadoras y tendrá su primera presentación oficial en Berlín Fashion Week el próximo 30 de enero.

Maqu presentará exhibición performativa en Berlín 

Las pasarelas no son el único medio que tienen los diseñadores para presentar una colección. En esta oportunidad, Maqu debutará en Berlín Fashion Week con una exhibición performativa que destacará el uso de materiales sostenibles.

En conversación con RPP, la diseñadora peruana revela detalles de su presentación en la Semana de la Moda de Berlín. “El evento se plantea como un híbrido entre instalación y presentación, donde se mostrarán las nuevas propuestas de Maqu a través de una colección cápsula. Esta incluye piezas desarrolladas con hilados de alpaca auspiciados por Michell, algodón orgánico y biomaterial de cacao”, detalla Fuentes Prado.

La propuesta estará compuesta por bolsos minimalistas de distintos tamaños con sello sostenible, cuyos primeros prototipos fueron elaborados el año pasado como parte de la colección Intermedio Tardío.

A puertas de su participación, Maqu destaca la importancia de formar parte de este tipo de espacios para dar a conocer su propuesta y generar conversación entre los materiales peruanos y la apuesta sostenible que caracteriza al público alemán. Un diálogo que recién empieza.

