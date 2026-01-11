Conoce a Maqu, la marca peruano-alemana que debutará en Berlín Fashion Week

Maqu es una historia de artesanía. Fundada por la diseñadora peruana Marisa Fuentes Prado, la marca lleva una década en el mercado alemán con una tienda en Berlín. Su propuesta ofrece piezas con historia, confeccionadas con fibras naturales como la alpaca y el algodón, además de biocueros obtenidos del árbol de la shiringa, la coronta de choclo y los residuos de la cáscara de cacao.

Su más reciente colección, Intermedio Tardío (2024), reafirma el sello de la marca: exploración, experimentación y producción lenta, una ruta sostenible que nace en Perú y dialoga con el mundo.

Maqu explora un tipo de biomaterial a base de residuos de cáscara de cacao en su más reciente colección.Fuente: Maqu

Maqu encuentra belleza en lo que otros consideran desecho y crea a partir de ello. Esta visión la llevó a participar en el concurso Studio2Retail, impulsado por Fashion Council Germany y Berlín Fashion Week, con una propuesta centrada en el desarrollo de un biomaterial a partir de restos de cáscaras de cacao. La marca peruano-alemana fue seleccionada como una de las ganadoras y tendrá su primera presentación oficial en Berlín Fashion Week el próximo 30 de enero.