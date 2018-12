Ángela Ponce (Miss España) abre el camino como la primera concursante trans, en los 66 años de historia de Miss Universo, con un audaz mensaje sobre los derechos de las personas transgénero, inclusión y una reprimenda al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,



La española hace historia desde que el certamen de belleza revirtió una política de larga data, en 2012, de que los participantes deben ser mujeres "nacidas naturalmente".



Al explicar la empatía que puede generar en los demás, tras conocerla en el Miss Universo, Ángela Ponce (27 años) dice "¿quién no ha sufrido prejuicios? ¿Quién no ha tenido que lidiar con el acoso escolar?".

RESPONDE A TRUMP

Fuera de los muros de Miss Universo 2018, cuya final será el 16 de diciembre en Tailandia, la comunidad transgénero continúa siendo marginada e incomprendida, con altas tasas de suicidio.

Un informe filtrado de la Casa Blanca asegura que la administración de Trump considera cambios en la ley para definir el género por los rasgos biológicos en el momento del nacimiento. Ponce es desafiante sobre cómo responder al presidente y antiguo propietario de Miss Universo: "Siempre digo: tener una vagina no me transformó en una mujer. Soy una mujer, ya antes de nacer, porque mi identidad está aquí", dice haciendo un gesto a su cabeza.

También se opuso a la clasificación de las personas trans en base a prejuicios. "Otras personas dicen lo que puedo y no puedo hacer, lo que soy y lo que no soy [...] No, lo siento. Ser mujer es tu identidad. No importa si eres blanco, negro, si tienes vagina ... si tienes pene", sostiene Ángela Ponce, Miss España.



La joven, que trabaja con una fundación en España para ayudar a los niños que luchan contra el estigma relacionado con ser trans, es consciente de la visibilidad que brinda el estar en el certamen de Miss Universo.

Su actuación, hasta ahora, ha sido elogiada: de su interpretación de una bailarina de flamenco a su recorrido en la pasarela en la prueba de vestido de noche. "Puedes empoderarte como yo y convertir algo negativo en tu mayor fortaleza", recalca.

"Los niños nacen sin prejuicios y creo que si hablamos con ellos sobre la diversidad desde una edad temprana ... podemos crear una nueva generación de seres humanos que se crían mucho mejor, más tolerantes y respetuosos", aspira Ángela Ponce, primera persona transgénero en participar en el certamen de belleza.

ERRORES EN EL MISS UNIVERSE

El Miss Universo 2018, que los críticos dicen es un retroceso a los estereotipos de la era anterior a #MeToo, ha predicado en gran medida un mensaje de inclusión. Cuenta con un panel de jueces compuesto exclusivamente por mujeres que son líderes empresariales y ex titulares del concurso de belleza.

Pero aún abundan los errores: Miss Estados Unidos, Sarah Rose Summers, se burló de sus compañeras Miss Vietnam y Miss Camboya por no hablar inglés. Ella publicó una disculpa, en Instagram, diciendo que no "intentó lastimar" a las candidatas.

En la ceremonia del domingo, la ganadora del 2017, Demi-Leigh Nel-Peters (Sudáfrica) coronará a su sucesora en un evento televisado en vivo. El cómico Steve Harvey y la supermodelo Ashley Graham conducirán el certamen de Miss Universo 2018. (AFP)