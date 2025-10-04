Pollo a la brasa logra estar en el top 3 de dos prestigiosos rankings internacionales de comida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pollo a la brasa sigue conquistando los mejores rankings de comidas en el mundo. Ahora, la prestigiosa revista Taste Atlas colocó al plato bandera del Perú en el top 3 de dos de sus últimas listas de este 2025.

De acuerdo con la página oficial del mencionado portal, el pollo a la brasa se ubica en el tercer lugar de 'Las 100 mejores comidas sudamericanas' en el ranking actualizada este sábado 4 de octubre.

En efecto, el plato, inventado por primera vez en Lima en 1950, solo fue superado por el Vori-vori de Paraguay y la Picanha de Brasil. En dicho ranking también aparece: el pan de bono, ají criollo, el pan con chicharrón, el suero, bife a la parmesana, conchitas a la parmesana, y la cremolada.

Eso no es todo. El pollo a la brasa también consiguió el tercer puesto en la lista de 'Los 100 mejores platos de pollo en el mundo' actualizada el último 15 de agosto. El primer lugar fue conseguido por Turquía con el Piliç Topkapi y Corea del Sur logró el segundo puesto con el pollo frito coreano conocido como Chikin.

Taste Atlas colocó al pollo a la brasa en dos prestigiosos rankings de comida internacional.Fuente: Taste Atlas

¿Cuál fue el puntaje del pollo a la brasa en los dos rankings de Taste Atlas?

Taste Atlas colocó al pollo a la brasa el puntaje de 4,6 sobre 5 en el ranking de Mejores comidas sudamericanas. El mismo puntaje también fue puesto en la lista 'Los mejores platos de pollo en el mundo'.

Según la descripción colocada por la revista, el pollo a la brasa "es un plato popular peruano que consiste en pollo crujiente y jugoso a la brasa, tradicionalmente acompañado de papas fritas y ensaladas".

"Hoy en día, es uno de los platos más consumidos en Perú, tanto que 27 millones de peruanos lo consumen a diario", sostuvo el portal recordando la invención de uno de los platos más queridos en el Perú en 1950.

"Aquel año se condimentaba solo con sal, pero hoy en día el pollo a menudo se marina en una combinación especial de ingredientes, que generalmente consiste en vinagre, sal, pimienta, romero, chile y cerveza oscura", agregó la revista.

Pollo a la brasa en el top 40 de Mejores platos de mundo, según Taste Atlas

Por otro lado, Taste Atlas también publicó el ranking de 'Mejores platos del mundo'. En dicha lista, el popular pollo a la brasa logró entrar al top 40.

En efecto, la lista, que acapara las valoraciones de expertos y críticos de la gastronomía mundial, puso a la Lechona de Colombia en el primer lugar. Le sigue la Pizza napolitana de Italia.

En el puesto tres aparece la Picanha de Brasil. El puesto 4 y 5 son de la Rechta de Argelia y el Phanaeng curry de Tailandia.

Del mismo modo, Argentina es el tercer país latinoamericano en el top 10 de los Mejores platos del mundo con su Asado. Le siguen: el Çökertme kebabı (Turquía), el Rawon (Indonesia), Cağ kebabı (Turquía) y Tibs (Etiopía).

Finalmente, Perú ocupa el puesto 37 con el Pollo a la brasa, uno de los platos emblemas de nuestro país degustado en diversas partes del mundo.

Lista de 10 'Mejores platos del mundo', según Taste Atlas

Lechona (Colombia) Pizza napolitana (Italia) Picanha (Brasil) Rechta (Argelia) Phanaeng curry (Tailandia) Asado (Argentina) Çökertme kebabı (Turquía) Rawon (Indonesia) Cağ kebabı (Turquía) Tibs (Etiopía)

