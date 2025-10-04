¿Efecto Ibai? Pan con chicharrón aparece en el top 10 de Mejores comidas sudamericanas, según Taste Atlas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pan con chicharrón sigue generando orgullo para el Perú. La prestigiosa revista Taste Atlas puso al famoso plato peruano dentro del top 10 de Mejores comidas sudamericanas, según se ve en su último ranking internacional.

En efecto, de acuerdo con la página web de la revista Taste Atlas, actualizada este sábado 4 de octubre, el pan con chicharrón logró estar en el puesto 6 destacándose con un puntaje de 4,6 sobre 5 en la categoría sándwich. Esto, semanas después de ganar el Mundial de los Desayunos del streamer Ibai Llanos que fue todo un boom en redes sociales.

Del mismo modo, la revista también colocó una descripción concisa de uno de los platos peruanos más virales en los últimos meses gracias a las interacciones compartidas en redes sociales.

"El pan con chicharrón es un sándwich tradicional latinoamericano asociado principalmente con la herencia culinaria del Perú. Consiste en panceta de cerdo frita y crujiente, o chicharrones, colocados dentro de panecillos suaves. Sus orígenes se remontan a la fusión de las técnicas culinarias indígenas con las tradiciones culinarias españolas durante la época colonial", se lee en la descripción.

Finalmente, Taste Atlas precisó los ingredientes para su preparación del pan con chicharrón. "La preparación consiste en hervir la panceta de cerdo y freírla hasta que el exterior quede crujiente y el interior tierno. El pan que se utiliza suele ser un panecillo blanco y suave, de consistencia similar a la de un pan francés o italiano", se añade.

¿Qué otros platos peruanos están en el top 10 de Mejores comidas sudamericanas?

El pan con chicharrón no es el único plato peruano en el top 10 de Mejores comidas sudamericanas. El pollo a la brasa aparece en el puesto 3 siendo el mejor plato peruano ubicado en el mencionado ranking.

En el quinto lugar aparece el ají criollo o -salsa de ají- combinando los ajíes amarillos y aceite. La novena ubicación pertenece a las conchitas a la parmesana mientras que el puesto 10 tiene a la cremolada peruana cerrando la lista de Taste Atlas.

Cabe resaltar que en el primer lugar de Mejores comidas sudamericanas fue conseguido por el Vori-vori de Paraguay. En el segundo puesto está la Picanha de Brasil mientras que en el cuarto lugar está el Pan de bono de Colombia.

Lista de 10 Mejores comidas sudamericanas, según Taste Atlas

Vori-vori (Paraguay) Picanha (Brasil) Pollo a la brasa (Perú) Pan de Bono (Colombia) Ají criollo (Perú) Pan con chicharrón (Perú) Suero (Colombia) Bife a la parmesana (Brasil) Conchitas a la parmesana (Perú) Cremolada (Perú)

Perú se consagró campeón del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

Perú se convirtió en el ganador del Mundial de Desayunos promovido por el influencer español Ibai Llanos. Con 12,8 millones de votos, el pan con chicharrón se impuso a la arepa reina venezolana (12.6 millones de votos) consagrándose como uno de los platillos más emblemáticos en nuestro país.

Fue el último sábado, 13 de septiembre, al mediodía (hora Perú), que Ibai anunció los resultados del duelo de infarto a través de sus redes sociales dando como ganador al pan con chicharrón de Perú, superando por poco a la arepa reina pepiada de Venezuela.

Los resultados fueron los siguientes:

Perú – Pan con chicharrón

Instagram: 50% de los votos, equivalente a 4,9 millones.

TikTok: 6,5 millones de votos.

YouTube: 1,4 millones de votos.

Venezuela – Arepa reina pepiada

Instagram: 50% de votos, equivalente a 4.9 millones.

TikTok: 6,4 millones de votos.

YouTube: 1,3 millones de votos.

Total de votos

Perú: 12.8 millones de votos.

Venezuela: 12.6 millones de votos.

