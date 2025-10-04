Orgullo peruano: arroz tapado entre los cinco mejores platos de arroz en el mundo, según Taste Atlas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La gastronomía peruana sigue posicionándose en los mejores rankings internacionales. Esta vez, la prestigiosa revista de comida Taste Atlas ubicó uno de los platos típicos de nuestro país en la categoría 'Mejores platos de arroz en el mundo' ratificando el valor y el prestigio de la comida nacional.

De acuerdo con el último ranking internacional de este 2025, publicado por la página Taste Atlas hasta el último 15 de agosto, el arroz tapado de Perú se ubica entre los cinco mejores platos de arroz, siendo el único representante de América Latina que se destaca en el quinto lugar de la lista.

Por su parte, Japón lidera el ranking con el negitoro don siendo este el mejor plato de arroz en el mundo, según Taste Atlas. El mismo país asiático se posiciona en los siguientes tres puestos con: el sushi, el kaisendon y el sushi nigiri otoro.

En esa misma línea, Japón logró también ubicar cuatro platos más en el top 10 del ranking de 'Mejores platos de arroz en el mundo' con: el sushi nigiri chutoro, el nigiri, el maki y el chirashizushi. No obstante, la India consiguió ubicar el biryani de Hyderabadi en el puesto 9 del ranking de la citada revista internacional.

El Negitorodón de Japón fue elegido el mejor plato de arroz en el mundo, según Taste Atlas. | Fuente: Taste Atlas

¿Qué puntaje logró el arroz tapado en Taste Atlas 2025?

El arroz tapado logró ubicarse en la quinta posición del ranking de 'Mejores platos de arroz del mundo', con una calificación de 4,6 sobre 5.

Del mismo modo, la revista hizo una descripción del arroz tapado dando a conocer sus ingredientes principales para su preparación.

"El arroz tapado es un plato peruano fácil de preparar y económico. Se prepara con arroz, zanahoria, carne molida, pasta de tomate, cebolla, ajo, aceitunas negras y huevos duros picados. Este plato se prepara en capas, generalmente con el arroz en la parte inferior y superior, y los demás ingredientes en la capa intermedia", señala la revista en su portal.

Finalmente, se precisa: "Una vez armado, el arroz tapado se adorna con perejil y se sirve con ensaladas verdes, plátanos o rodajas de aguacate al lado, si se desea".

Lista de 10 Mejores platos de arroz en el mundo, según Taste Atlas

Negitorodón, Japón. Sushi, Japón. Kaisendon, Japón. Sushi nigiri Otoro, Japón. Arroz tapado, Perú. Sushi nigiri chutoro, Japón. Nigiri, Japón. Maki, Japón. Biryani de Hyderabadi, India. Chirashizushi, Japón.

Arroz tapado está en el top 5 de mejores platos de arroz en el mundo por Taste Atlas.Fuente: Taste Atlas

Pollo a la brasa en el top 40 de Mejores platos de mundo, según Taste Atlas

Por otro lado, Taste Atlas también publicó el ranking de 'Mejores platos del mundo'. En dicha lista, el popular pollo a la brasa logró entrar al top 40.

En efecto, la lista, que acapara las valoraciones de expertos y críticos de la gastronomía mundial, puso a la Lechona de Colombia en el primer lugar. Le sigue la Pizza napolitana de Italia.

En el puesto tres aparece la Picanha de Brasil. El puesto 4 y 5 son de la Rechta de Argelia y el Phanaeng curry de Tailandia.

Del mismo modo, Argentina es el tercer país latinoamericano en el top 10 de los Mejores platos del mundo con su Asado. Le siguen: el Çökertme kebabı (Turquía), el Rawon (Indonesia), Cağ kebabı (Turquía) y Tibs (Etiopía).

Finalmente, Perú ocupa el puesto 37 con el Pollo a la brasa, uno de los platos emblemas de nuestro país degustado en diversas partes del mundo.

Lista de 10 'Mejores platos del mundo', según Taste Atlas

Lechona (Colombia) Pizza napolitana (Italia) Picanha (Brasil) Rechta (Argelia) Phanaeng curry (Tailandia) Asado (Argentina) Çökertme kebabı (Turquía) Rawon (Indonesia) Cağ kebabı (Turquía) Tibs (Etiopía)

