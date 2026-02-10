Seco de cabrito lidera ranking de los mejores guisos del mundo, según Taste Atlas

El plato emblemático del norte del Perú encabeza la lista de los 50 mejores guisos del mundo elaborada por Taste Atlas, superando a platillos de Europa, Asia y África.

El norte del Perú está de fiesta. El seco de cabrito, uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana y bandera de regiones como Lambayeque, Piura y La Libertad, lidera el ranking de los 50 mejores guisos del mundo, según anunció este lunes Taste Atlas, reconocida guía gastronómica y atlas culinario digital.

En este listado, el seco de cabrito no solo ocupa el primer lugar, sino que además es el único plato sudamericano dentro del top 5, consolidándose como uno de los grandes referentes de la cocina global. El segundo puesto lo ocupa el Phanaeng curry de Tailandia, mientras que el tercero corresponde al Hünkar beğendi de Turquía.

Más platos peruanos en el ranking

La presencia peruana no se limita al primer puesto. Otros dos platos tradicionales también figuran en la lista: el ají de gallina, que ocupa el puesto 26, y el picante a la tacneña, ubicado en el puesto 50.

En rankings anteriores, el seco de cabrito ya había sido destacado por Taste Atlas. En diciembre de 2025, el plato alcanzó el puesto 13 en la lista de los 100 mejores platos del mundo, donde también figuró el arroz tapado, que llegó al séptimo lugar.

¿Qué destaca Taste Atlas del seco de cabrito?

De acuerdo con Taste Atlas, el seco de cabrito es un plato tradicional originario del norte del Perú, aunque hoy es popular en diversas zonas del país, especialmente en la costa. Se prepara con carne de cabrito, ajíes, arvejas, zanahorias y una salsa a base de culantro, además de cebolla, ajo, comino, orégano y otros condimentos.

“El plato suele prepararse para celebraciones familiares y eventos festivos, y también puede recalentarse y servirse al día siguiente”, destaca la guía gastronómica.

Con una calificación de 4.5 estrellas, el seco de cabrito fue reconocido como el mejor guiso del mundo, liderando la lista elaborada por Taste Atlas. En el top 100 también aparece el locro de zapallo, otro clásico de la cocina peruana.

Ají de gallina y picante a la tacneña, también favoritos

Sobre el ají de gallina, Taste Atlas señala que es un plato muy consumido en días fríos o lluviosos. Se trata de pollo deshilachado en una salsa cremosa hecha con ají amarillo, pan, leche, queso, nueces, ajo y cebolla, tradicionalmente servido con arroz, papa sancochada y aceitunas negras.

Según el sitio, su origen se remonta al manjar blanco, una preparación traída de Europa que fue adaptada en el Perú con ingredientes locales, dando lugar al plato actual.

En cuanto al picante a la tacneña, Taste Atlas lo describe como un guiso tradicional de Tacna, elaborado con mondongo, carnes secas, pata de res, ajíes y papa negra, cocidos lentamente hasta lograr una textura espesa y un sabor intenso.

