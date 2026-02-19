Carlos III asiste a la Semana de la Moda de Londres mientras su hermano Andrés enfrenta detención

Carlos III se convirtió en el protagonista inesperado de la jornada inaugural de la Semana de la Moda de Londres, donde hizo la primera aparición pública desde que se conociese la detención de su hermano, el expríncipe Andrés, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

El monarca del Reino Unido, que pese a la noticia siguió con su agenda habitual, acudió al desfile de la joven diseñadora británico-nigeriana Tolu Coker y desvió todos los focos de las pasarelas a su persona en el primer día del evento de moda, eclipsando a los que iban a ser los platos fuertes de hoy: Paul Costelloe y Harris Reed.

Carlos III llegó arropado por una comitiva de vehículos y bajó de un coche ataviado con un traje oscuro frente a la puerta de los 180 Studios, en el centro de Londres, recibido con aplausos, vítores y algún murmullo entre la multitud de curiosos que se agolpaban en la calle.

Ha sido la primera vez que ha podido verse al rey en público desde que, unas horas antes, la Policía británica arrestase a su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, en su residencia de Sandringham (este de Inglaterra), como parte de su investigación por las supuestas filtraciones de documentos sensibles del Gobierno británico por parte del expríncipe al pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Policía detiene al expríncipe Andrés por el caso Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, fue detenido este jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres.

Los agentes policiales acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vive actualmente el antiguo príncipe, centro de una fuerte polémica por sus pasados vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Según la Policía del Valle del Támesis, Andrés permanece retenido en una comisaría y según precisaron en un comunicado su detención se da "como parte de una investigación (...) por sospechas de mala conducta en un cargo público".