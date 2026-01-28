Sydney Sweeney lanza su marca de lencería tras polémico anuncio grabado en el cartel de Hollywood

Sydney Sweeney anunció su incursión en la industria de la moda tras lanzar su marca de lencería. Sin embargo, la actriz de 28 años recibió varias críticas luego de colgar varios sostenes en el famoso cartel de Hollywood para promocionar sus productos, cuya marca bautizó como SYRN.

De acuerdo con People, la Cámara de Comercio de Hollywood, que posee los derechos de propiedad intelectual de la imagen del monumento, reveló que ella "no estaba autorizada" para realizar dicha intervención.

A pesar de ello, la estrella nominada al Emmy siguió con sus planes comerciales y el 27 de enero, anunció oficialmente el lanzamiento de su línea de ropa interior.

El sitio web de la marca aún no se encuentra operativo y solo muestra una imagen promocional de la actriz usando lencería. Sin embargo, Sweeney adelantó un primer vistazo de los diseños a través de una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, donde aparece con looks atrevidos y escotes pronunciados.

"El secreto finalmente salió a la luz… denle la bienvenida a @syrn 🤍 esta es lencería que usas para TI, sin explicaciones, sin disculpas. Hay muuucho más que no puedo esperar a mostrarles", escribió en la publicación.

Sydney Sweeney competirá con Kim Kardashian

Con este lanzamiento, Sydney Sweeney ingresa a un mercado en el que ya participa la socialité Kim Kardashian, quien lanzó oficialmente su marca de ropa interior y fajas moldeadoras, SKIMS, en septiembre de 2019.

En el Instagram de la actriz también se difundió el comercial grabado en el cartel de Hollywood. El video muestra a Sweeney con a un grupo de personas vestidas de negro, cargando bolsos deportivos llenos de sostenes y escalando para llegar al letrero.

"¿Me van a atrapar por esto, cierto?", parece decir antes de ser filmada subiéndose a una de las letras del cartel. El clip concluye con la actriz posando frente al histórico monumento que decoró con ropa interior.

Por su parte, Steve Nissen, presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Hollywood, afirmó en un comunicado que la organización "no otorgó ninguna licencia ni permiso a la producción relacionada con Sydney Sweeney" y que tampoco se solicitó ninguna licencia o autorización a la Cámara para dicha producción.



"Cualquier persona que tenga la intención de usar y/o acceder al cartel de Hollywood con fines comerciales debe obtener una licencia o permiso de la Cámara de Comercio de Hollywood", agregó.