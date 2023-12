World Travel Awards 2023: Perú se consagra en los 'Oscar del turismo'

La última edición de los World Travel Awards 2023 ha concluido, y Perú ha brillado al recibir dos premios de gran importancia: Mejor destino Culinario Líder en el Mundo y Mejor Destino Cultural Líder en el Mundo. En línea con años anteriores, nuestro país consolida su posición en ambas categorías, que reflejan la mística y tradición que nos enorgullece como peruanos.

En la primera categoría, superamos a fuertes contendientes como Camboya, Cuba, España y Vietnam. Mientras que en la segunda, nos impusimos a 15 países, entre los que se destacan Argentina, Colombia, España, Italia, Francia, Japón y Tailandia.

La ceremonia de los World Travel Awards, conocidos como los Oscar del Turismo, tuvo lugar el viernes 1 de diciembre en el hotel Burj Al Arab Jumeirah, en Dubái, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. No solo honran al Perú sino que sirven como una ventana para exhibir al mundo la belleza de nuestro país.

Angélica Matsuda, presidente ejecutiva de PromPerú, expresó: “Estos premios son un reflejo y un reconocimiento del esfuerzo colectivo de todos los peruanos y resaltan la diversidad cultural y gastronómica del país”, declaró. Además, subrayó que estos reconocimientos son un impulso para continuar promoviendo y dirigiendo estrategias sectoriales a la variada oferta turística del Perú.



Durante la edición sudamericana del evento, celebrada en agosto, el Perú acumuló cuatro distinciones adicionales: Destino Culinario Líder en Sudamérica, Destino Cultural Líder en Sudamérica, Destino Líder de Sudamérica y Atractivo Turístico Líder de Sudamérica, destacando especialmente a Machu Picchu.

Al conocerse la noticia, las cuentas oficiales en Instagram del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú y PromPerú celebraron el reconocimiento: "Nuestro país ha ganado estos dos importantes premios en los prestigiosos World Travel Awards 2023, conocidos como los Oscar del Turismo, y de esta manera nos seguimos consolidando como un gran destino turístico y global ¡Dos reconocimientos increíbles que premian las costumbres, tradiciones milenarias y exquisita gastronomía de nuestro país!".

Más reconocimientos en 2023

Este año, Perú ha recibido el prestigioso título de Mejor Destino Gastronómico de Latinoamérica en los World Culinary Awards 2023, con Lima destacándose como la mejor ciudad culinaria de la región.

Además, en la edición global de los The World's 50 Best Restaurants, el restaurante Central, liderado por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, se consolidó como el número uno a nivel mundial; mientras que en la versión de Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, el galardón en la región latinoamericana fue para Maido, del chef Mitsuharu Tsumura.