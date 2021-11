Aníbal Torres criticó a Julio Velarde. | Fuente: Andina | Composición RPP

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se mostró en contra de la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

Torres aseguró que sectores económicos ejercieron presión para determinar el nombramiento de Velarde, quien se encuentra en su cuarto periodo como encargado de la entidad monetaria.

“Si no hacía eso el gobierno (designaba a Velarde), entonces viene la presión, pero en término gigantescos, es decir, se distorsiona el mercado, se elevan los precios y escasean los bienes. También tenemos que actuar con prudencia pero si a este señor no le gusta lo que digo también tiene las puertas abiertas para irse. Por una persona no se muere la economía del país”, comentó en diálogo con Exitosa Radio

El titular del Ministerio de Justicia también expresó su molestia respecto a la critica realizada por Velarde a la ley que establece topes a las tasas de interés.

“(En aquella vez) salió el mismo presidente del directorio (del BCR) a criticar la ley que establecía esa limitación (de intereses), diciendo que eso atenta contra la libre competencia. Y eso es otra ignorancia absoluta, solamente porque este gordito dice cualquier disparate, entonces es verdad”, manifestó.

Torres agregó que en el Perú la mayoría de las empresas del sector financiero, como bancos y aseguradoras, son monopolios y oligopolios.

“Si él es un gran economista, cómo puede decir que en el Perú hay libre mercado cuando los que gobiernan en materia financiera son los monopolios y oligopolios (bancos y compañías de seguros), sobre los cuales la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) no hace nada”, sostuvo.

Horas más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el ministro volvió a manifestar que en el Perú no existe el libre mercado.

"Con oligopolios no hay libre mercado. Criticar el tope a las tasas de interés es defender el oligopolio de algunos bancos y no el libre mercado. Tasas de cerca del 100%, el cobro conjunto de la tasa compensatoria y moratoria y su capitalización arruinan a los deudores", señaló.

Por el momento Julio Velarde no se ha pronunciado respecto a lo dicho por el ministro.