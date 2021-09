En los últimos tres meses los créditos hipotecarios en los bancos pasaron de 5.9% a 6.10%, según explica el experto. | Fuente: Andina

Este mes la agencia Moody's rebajó las calificaciones de cinco bancos que operan en el Perú: Banco de la Nación (BN), Scotiabank Perú, BCP, BBVA Perú e Interbank.

Pero, ¿qué significa esto y cómo podría afectar en la economía de los peruanos? El docente de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, explicó a RPP Noticias.

"Los bancos para poder prestar piden dinero de los ahorristas, y también piden dinero de afuera, o sea piden créditos a bancos del exterior, o emiten bonos, papeles de deuda de largo plazo. Al bajarles la calificación a estos cinco bancos les va a ser más caro a los cinco bancos, y en general a todo el sistema, captar depósitos para después prestarlos", precisó.

Entonces, ¿qué consecuencias puede traer esta decisión de la agencia calificadora de riesgo para los ahorristas y deudores?

¿Cómo afectará a quiénes tienen deudas?

Carrillo señala que al encarecer el costo de la "materia prima" de los bancos, entonces se va a encarecer el costo de los préstamos con un alza en las tasas de interés.

"(Esto se da) sobre todo en el largo plazo. Estas calificaciones tienen que ver con deudas de largo plazo como los créditos hipotecarios, créditos empresariales", indicó.

El experto sostuvo que esto aplicará para los nuevos préstamos que se realicen, no afectará a toda la cartera.

"No va a ser un tema muy fuerte, va a ser progresivo. No creo que sea muy alto, no es que se vaya a duplicar, pero sí hay una tendencia creciente. Antes de las segunda vuelta electoral los créditos hipotecarios estaban por debajo de 5.9% y ahora están más o menos en 6.10%, el aumento es progresivo", agregó.

¿Qué efecto tendrá en los ahorristas?

Por el lado de los ahorristas existe una consecuencia que podría tomarse como "positiva", pues los bancos podrían dar mayores intereses por sus depósitos.

"Es posible que te paguen un poco más por los depósitos. Como ya es muy caro prestarse de afuera, por el nivel de riesgo, de repente los bancos van a salir a buscar más captaciones internas, más depósitos locales, entonces te podrían ofrecer una mejor tasa de interés por los depósitos a plazo, por la cuenta CTS o la cuenta sueldo", comentó.

Actualmente, según la SBS, las tasas de rendimiento anual de las cuentas de ahorro en soles son de entre 0.01% y 3.5%. Mientras que las de CTS son de entre 0.25% y 6.9%.