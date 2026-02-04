El ETF Soberano abre la inversión en bonos del Estado a más peruanos: ¿Qué es y cómo empezar con un 0 % de comisiones?

Invertir en el crecimiento del Perú ya no es algo exclusivo de los grandes bancos o las AFP. Con el ETF Soberano, cualquier ciudadano puede ahora prestarle dinero al Estado para financiar obras públicas y obtener una rentabilidad a cambio.

En el foro “Perspectivas Económicas, Mercados de Capitales y Bonos Soberanos”, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en alianza con El Dorado Asset Management; se explicó lo siguiente:

¿Qué es el ETF Soberano?

Un ETF (Exchange Traded Fund) es un fondo mutuo que cotiza en la bolsa como si fuera una acción. El ETF Soberano Peruano es una "canasta" que agrupa diversos bonos del Gobierno en soles con plazos de vencimiento mayores a 13 meses.

Este instrumento fue creado por una iniciativa conjunta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Mundial, convirtiendo al Perú en el tercer país de la región (después de Colombia y Brasil) en tener uno. Su función es replicar o seguir el comportamiento de los bonos del tesoro peruano, permitiendo que se pueda ganar lo mismo que ganan los grandes inversionistas de la deuda pública.

“Los bonos soberanos son una herramienta para que las empresas y las personas puedan invertir, y ayudar así a cerrar las brechas de infraestructura que tiene el país para poder convertir al Perú en un centro logístico industrial del Pacífico sudamericano”, señaló el presidente de la SNI, Felipe James Callao, al inaugurar el evento.

¿Cómo funciona el beneficio del 0% de comisiones?

Para que más peruanos se animen a dar el paso de ser ahorristas a inversionistas, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) tomó esta decisión en 2023:

Tasas al 0 %: Se eliminaron las tasas de contribución que cobra la SMV por la compra y venta de estos instrumentos.

Se eliminaron las tasas de contribución que cobra la SMV por la compra y venta de estos instrumentos. Menos costos: El objetivo es reducir al mínimo los costos de transacción para que el ciudadano común no vea su ganancia devorada por las comisiones.

El objetivo es reducir al mínimo los costos de transacción para que el ciudadano común no vea su ganancia devorada por las comisiones. Accesibilidad: Junto con la Bolsa de Valores de Lima (BVL), se han hecho esfuerzos para que entrar y salir de esta inversión sea lo más barato y sencillo posible.

Los factores que impulsan la inversión

Según los especialistas, este instrumento tiene tres ventajas que lo hacen ideal para jóvenes y pequeños ahorristas:

Seguridad y bajo riesgo: Al estar respaldado por bonos del Estado peruano, tiene un riesgo de crédito muy bajo. Alta liquidez: Ya que cuenta con un "creador de mercado" (una entidad que ofrece precios de compra y venta), se puede convertir la inversión en efectivo rápidamente si se requiere. Beneficio tributario: Es un instrumento que está exento del impuesto a la renta, lo que significa que recibes tu ganancia completa.

Además de la rentabilidad personal, el viceministro de Hacienda, Rodolfo Acuña, sostuvo que este dinero ayuda al país:

"Es una herramienta para profundizar el mercado y ampliar la base de inversionistas. Ayuda a conseguir recursos de manera transparente para que el privado también participe en el desarrollo".