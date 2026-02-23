Laura Spoya reaparece junto a sus hijos tras operación en la columna: “Mi curita para el corazón”

Después de permanecer lejos de las redes sociales tras su accidente vehicular, Laura Spoya compartió una foto en sus redes sociales acompañada de sus hijos.

Como se recuerda, la conductora de televisión fue operada de la columna por el fuerte impacto tras su choque y estará en rehabilitación por un tiempo. Sin embargo, el estar en su casa la ha reconfortado ya que está con sus pequeños.

“Mi curita para el corazón”, escribió Spoya donde se le ve guardando reposo.

Laura Spoya negó quedar inválida

“Estoy un poco mejor después de la cirugía (…) Ya me toca la recuperación que va a ser lo más tedioso, pero ya no estoy con la incertidumbre de si voy a quedar inválida, o si voy a volver a caminar, o si voy a quedar con algún tipo de inmovilidad. Ya eso está fuera de riesgo y me alegra bastante”, expresó en nuevas declaraciones para el podcast La Manada, donde conduce junto a Mario Irivarren y GerardoPe.

En ese sentido, señaló que tiene “seis huecos en la espalda” producto de la operación por lo que tendrá que limitar sus movimientos.

Laura Spoya revela que sí tomó cerveza antes de manejar

La modelo se comunicó por WhatsApp con un reportero del programa Magaly TV: La Firme luego del accidente vehicular que sufrió en el distrito limeño de Surco.

En la conversación, la modelo negó las versiones que señalaban que había estado en Barranco y Miraflores antes del accidente; pues aseguró que estuvo en el restaurante La Cuadra de Salvador, ubicado en La Molina; luego fue a la casa de una amiga, a quien llama "Teff", y finalmente se dirigió a su domicilio.

“Es más, estaba hasta en pijama cuando pasó (el accidente), porque solo salí para dejarle algo a Teff, que vive a dos cuadras de donde ocurrió (…) la acababa de dejar 15 minutos antes, como a las 3 a. m.”, aseguró la modelo.

Consultada por la fotografía que su compañero Mario Irivarren había subido a sus redes, donde se ven cervezas y en la que ella estaba etiquetada, la ex Miss Perú admitió que tomó “unos sorbos”, aunque su dosaje salió negativo.

“Unos sorbos de cerveza, pero tipo 10:00 p.m., ni media ‘chela’ (cerveza). Ni Teff ni yo estábamos tomando. A veces, si yo tomo, ella maneja, y viceversa; pero no fue el caso. Ayer, cuando me intervinieron, estaba en pijama (…) estaba en shock”, aseveró.

¿Qué pasó con Laura Spoya?

En la madrugada del jueves, 12 de febrero, Laura Spoya fue trasladada de emergencia a una clínica luego de protagonizar un accidente vehicular en el distrito limeño de Surco. El hecho ocurrió cuando la camioneta negra en la que se desplazaba terminó impactando contra una pared en la avenida El Polo.

De acuerdo con información preliminar de Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el incidente se registró alrededor de las 3:00 a.m. en la cuadra 10 de la referida vía, a la altura del cruce con la avenida La Encalada.

Según los reportes, Spoya se encontraba al volante cuando se desplazaba por la vía y habría perdido el control del vehículo, chocando directamente contra una pared ubicada junto a un local de venta de autos. El impacto activó de inmediato las bolsas de aire, y la unidad resultó con graves daños.