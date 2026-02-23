APP saluda designación de Hernando de Soto como premier: "Es una muestra clara de equilibrio técnico-político"

El partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, emitió este lunes un comunicado saludando la decisión del gobierno de José María Balcázar de nombrar a Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros.

Ayer, a través de un comunicado, Presidencia informó que el citado economista ocupará ese cargo en el Ejecutivo, y que ya el jefe de Estado sostuvo con él una reunión de trabajo "para definir las primeras acciones dentro del marco constitucional y por las facultades conferidas por el Congreso".

Al respecto, APP indicó que Hernando de Soto es "una de las personalidades más destacadas del país". "Su trabajo en materia de formalización, institucionalidad y promoción de la inversión ha sido referente no solo a nivel nacional sino internacional".

"Consideramos que su presencia al frente del Consejo de Ministros aporta estabilidad, confianza y predictibilidad en un momento en que el Perú necesita fortalecer sus instituciones y recuperar el dinamismo económico con rostro humano", señalaron.

"La decisión tomada por el actual mandatario es una muestra clara de un equilibrio técnico-político en la toma de decisiones de políticas públicas orientadas a fortalecer la economía como pilar del crecimiento sostenido en nuestra economía", agregaron.

Finalmente, el partido reafirmó su "disposición al diálogo constructivo y al trabajo coordinado en favor de la gobernabilidad, el crecimiento con inclusión y el bienestar de los peruanos más vulnerables".

COMUNICADO pic.twitter.com/cazgw47ZXA — Alianza Para el Progreso (@Peru_APP) February 23, 2026

Congresistas saludan designación de Hernando de Soto

En vísperas, legisladores de distintas bancadas también destacaron la designación de Hernando de Soto como titular de la PCM.

Wilson Soto (Acción Popular) calificó como "saludable" la elección del autor de El misterio del capital para presidir el Gabinete Ministerial, destacando su experiencia internacional.

Para Soto Palacios, la clave para que De Soto obtenga el apoyo de los legisladores será la convocatoria de "personas idóneas" y con conocimiento técnico para cada ministerio. En ese sentido, dijo que, antes de decidir sobre el voto de confianza, la bancada de Acción Popular deberá escuchar las propuestas del Gabinete.

Por su parte, la parlamentaria Patricia Juárez, de Fuerza Popular, manifestó que De Soto es un "referente peruano" y una persona "muy bien vista en el extranjero".

"Inspira respeto por la trayectoria que tiene. Le deseamos éxito en la tarea que emprenda ", subrayó. Además, sostuvo que el economista peruano debe actuar con "mesura", debido a los pocos meses que quedan para la toma de posesión del nuevo gobierno.



"El Perú tiene que salir adelante estos cinco meses. Hay que pedirle a Hernando de Soto que se conduzca de una manera que no piense en hacer grandes reformas ni grandes cambios, porque en realidad no va a tener tiempo para eso", afirmó.

Respecto a la conformación del equipo ministerial, la legisladora se mostró a favor de que algunos ministros "técnicos" del Gabinete anterior permanezcan en sus cargos, mencionando específicamente las carteras de Cultura, Cancillería, Economía y Vivienda.

En tanto, José Cueto, de la bancada Honor y Democracia, expresó tener "algunas dudas" respecto a la designación, recordando que en 2021 De Soto tuvo un acercamiento con Pedro Castillo que "quebró la derecha".



No obstante, dijo esperar que el economista tenga el "buen tino" de nombrar ministros que no estén alineados con la "izquierda radical" y que su gestión no derive en posturas "populistas". "Me parece una persona cuerda y que conoce el Perú profundo", remarcó.