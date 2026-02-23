Últimas Noticias
Pura calidad: Erick Noriega dio una asistencia y anotó para que Gremio pase a la final del Campeonato Gaúcho [VIDEO]

Erick Noriega también pasó por el Club San Martín.
Erick Noriega también pasó por el Club San Martín. | Fuente: Premiere
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Erick Noriega destacó en el partido que Gremio le ganó a Juventude en condición de visitante.

Erick Noriega juega su segunda temporada con la camiseta del Gremio y ahora busca su primer título con el cuadro 'tricolor' a nivel local.

Y es que el pasado domingo, con Erick Noriega en cancha, Gremio de Porto Alegre le ganó a Juventude y con ello se metió a la gran final del Campeonato Gaúcho 2026. La presencia del jugador peruano fue vital ya que el partido fue hasta la tanda de penales y allí el exAlianza Lima estuvo acertado.

El cotejo, a lo largo de los 90 minutos, quedó empatado a uno. Es así que el duelo fue a la definición desde los 12 pasos con la presencia de Noriega.

Así fue el gol de Erick Noriega en la tanda de penales.
Así fue el gol de Erick Noriega en la tanda de penales. | Fuente: Premiere

Erick Noriega, en gran momento con Gremio

El internacional con la Selección Peruana no la pensó dos veces y tomó la pelota para ejecutar su tiro en el Estadio Alfredo Jaconi.

Con pasado también con la camiseta de Comerciantes Unidos, remató con derecha -cruzado- a un ángulo imposible para el guardameta rival.

En el Gremio estuvieron acertados a la hora de acertar sus penales, con lo que ganaron 4-1 y de esta manera Erick Noriega será parte de la gran final del Campeonato Gaúcho. El Internacional, su archirrival, será el contrincante a vencer.

Hay que tener en cuenta que la ida está programada para el próximo domingo 1 de marzo en el Arena do Gremio. Por su parte, la revancha está agendada para el 8 del mismo mes en Beira-Rio.

El desempeño de Erick Noriega

La actuación de Erick Noriega no solo se resume al penal que metió a Gremio a la gran final del Campeonato Gaúcho. Sucede que en el minuto 71 dio una asistencia para que Viery ponga el parcial 1-1 en el marcador.

De otro lado, este miércoles 25 de febrero el Gremio juega de locaL contra el siempre complicado Atlético Mineiro en lo que corresponde a una nueva jornada del Brasileirao.

