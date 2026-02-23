Pura calidad: Erick Noriega dio una asistencia y anotó para que Gremio pase a la final del Campeonato Gaúcho [VIDEO]

Erick Noriega juega su segunda temporada con la camiseta del Gremio y ahora busca su primer título con el cuadro 'tricolor' a nivel local.

Y es que el pasado domingo, con Erick Noriega en cancha, Gremio de Porto Alegre le ganó a Juventude y con ello se metió a la gran final del Campeonato Gaúcho 2026. La presencia del jugador peruano fue vital ya que el partido fue hasta la tanda de penales y allí el exAlianza Lima estuvo acertado.

El cotejo, a lo largo de los 90 minutos, quedó empatado a uno. Es así que el duelo fue a la definición desde los 12 pasos con la presencia de Noriega.

Así fue el gol de Erick Noriega en la tanda de penales. | Fuente: Premiere

Erick Noriega, en gran momento con Gremio

El internacional con la Selección Peruana no la pensó dos veces y tomó la pelota para ejecutar su tiro en el Estadio Alfredo Jaconi.

Con pasado también con la camiseta de Comerciantes Unidos, remató con derecha -cruzado- a un ángulo imposible para el guardameta rival.

En el Gremio estuvieron acertados a la hora de acertar sus penales, con lo que ganaron 4-1 y de esta manera Erick Noriega será parte de la gran final del Campeonato Gaúcho. El Internacional, su archirrival, será el contrincante a vencer.

Hay que tener en cuenta que la ida está programada para el próximo domingo 1 de marzo en el Arena do Gremio. Por su parte, la revancha está agendada para el 8 del mismo mes en Beira-Rio.

El desempeño de Erick Noriega

La actuación de Erick Noriega no solo se resume al penal que metió a Gremio a la gran final del Campeonato Gaúcho. Sucede que en el minuto 71 dio una asistencia para que Viery ponga el parcial 1-1 en el marcador.

De otro lado, este miércoles 25 de febrero el Gremio juega de locaL contra el siempre complicado Atlético Mineiro en lo que corresponde a una nueva jornada del Brasileirao.