Ante esta alza en las cotizaciones de fertilizantes, el Gobierno anunció que prepara norma para reducir sus precios. | Fuente: Andina

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) advierte que la campaña de siembra se está poniendo en riesgo debido al alto costo de los fertilizantes, lo que generaría un alza en los precios de diversos alimentos.

El presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas, indica que los productores agrarios están teniendo un incremento de 35% en su costo de producción, lo cual terminaría trasladándose al consumidor final.

"Comprar una bolsa de urea de 500 kilogramos hasta hace menos de un año costaba S/ 75, hoy día tenerlo (cuesta más) de S/ 220", dijo en RPP Noticias.

Ante un posible incremento de productos agrarios en los próximos meses, Cárdenas indica que han pedido al Poder Ejecutivo una subvención para el sector y declarar una emergencia agraria.

"Planteamos una medida de subvención que involucran a los seis importadores de fertilizantes para poder tener un precio refugio, un precio piso y asegurar la campaña de siembra y el alimento", sostuvo.

Por el momento el representante de Conveagro advierte que el Gobierno aún no ha dado una respuesta concreta a la situación y que los importadores se niegan a forman parte de la medida.

"Hemos planteado una figura similar al fondo de estabilización de combustibles, recordando que la urea es un derivado de combustibles. Este no es un bono, no es un subsidio que no va a recuperarse. Queremos la intervención del Estado para asegurar nuestras cadenas productivas", agregó.

¿Por qué ha subido el precio de los fertilizantes?

El incremento del costo de fertilizantes se produce principalmente debido a la mayor cotización de los combustibles de los que deriva este producto.

"Esto es un tema externo. El incremento de los precios del gas, que es a partir de ello que se produce el fertilizante (la urea), el tema de los flete, el tema también del incremento del dólar ha generado esto"

Además, indica que los principales proveedores de este fertilizante, Rusia y China, ha priorizado su producción y han cerrado esas exportaciones.