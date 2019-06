La Conmebol, destinó un presupuesto de alrededor de US$ 470 millones para los campeonatos de la región. | Fuente: EFE

La Conmebol entregará US$ 70 millones entre todas las selecciones participantes a la Copa América 2019. Hasta el momento, el ente rector del fútbol sudamericano ha desembolsado un monto que asciende a los US$ 42.5 millones.

Por ingresar al torneo las 10 federaciones sudamericanas obtuvieron US$ 4 millones cada una. Por su parte, las selecciones de Japón y Qatar, invitadas de esta edición, recibieron US$ 1,25 millones.

La Conmebol espera que el 94% la inversión realizada en la Copa América regrese, generando ganancias de alrededor de US$ 500 millones.



Con la fase de grupos cerca de terminar, los ocho equipos clasificados ganarán US$ 2 millones más. Sin embargo, al llegar a semifinales, el monto que ganará cada equipo dependerá del puesto en el que quede.

El ganador absoluto del torneo se llevará US$ 7.5 millones, que sumado a lo anterior sería un monto total de US$ 13.5 millones. El equipo que logre el segundo lugar conseguirá US$ 5 millones, lo que daría un total de US$ 11 millones, mientras que el tercer y cuarto puesto le agregarían US$ 4 y US$ 3 millones respectivamente a lo ya obtenido por llegar a la última fase.