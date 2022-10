Corrupción: ¿Cómo afecta a la economía de las familias peruanas?

Para 9 de cada 10 peruanos la corrupción afecta su vida cotidiana, especialmente su economía familiar. | Fuente: Andina

El Estado perdió más de 24 mil millones de soles el año pasado debido a la corrupción, según la Contraloría de la República, es decir, 13 de cada 100 soles del presupuesto público.

Con los recursos perdidos la Contraloría estima que se hubieran podido construir dos carreteras centrales, 50 hospitales equipados o más de 1,600 colegios.

"Dichos recursos habrían servido para financiar cerca de dos tercios de la brecha de inversión para el sector educación. asimismo en el sector de seguridad se hubiera podido cubrir el 68% de la brecha", explicó Armando Canchanya, vocero de la Contraloría.

La corrupción impacta especialmente a los más pobres, pues son ellos quienes destinan una mayor parte de sus ingresos para acceder a servicios básicos.

El economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, precisa cómo es que la corrupción impide el cierre de las brechas sociales, afectando en mayor medida a los más vulnerables.

"Una carretera que está mal construida por fondos malversados también significan mayores costos en la reparación de los vehículos. además un hospital público que no cuenta con los equipos en óptimas condiciones producto de los contratos fraudulentos, obliga a pagar a los pacientes pagar exámenes en instituciones privadas, que de otra manera deberían ser gratuitos en los hospitales", sostuvo.

El docente de Administración y Finanzas de la universidad Esan, Edmundo Lizarzaburu, comentó que el monto podría rondar el 5% o 6% del PBI y coincidió en el impacto que esto tiene en la pobreza.

"Al tener sobrecostos que son parte de la corrupción, lamentablemente lo que se va a generar es que la posibilidad de reducir la pobreza se empiece a retrasar porque de alguna manera la encarecerse los productos lo que va a ocurrir es que el gasto de la persona con menores ingresos va a tener que direccionarse, es decir, van a dejar de consumir, van a dejar de estudiar, y eso los va a mantener en una zona de pobreza", agregó.

Un análisis de Comex sostiene que en promedio un ciudadano pierde 720 soles al año debido al retraso que genera la corrupción. Asimismo el IPE, con datos de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER), indica que si en el Perú existiese menos corrupción los peruanos podrían ganar más

El investigador asociado en la NBER, Roberto Chang, indica que si el Perú logra escalar al puntaje que tiene Chile en el ránking, el ingreso por habitante de cada peruano sería hasta 27% superior de lo que se registra en la actualidad, lo que equivale a un aumento de alrededor de US$1.800 por año.

Esto coincide con la percepción de 9 de cada 10 peruanos, que consideran que la corrupción afecta su vida cotidiana, especialmente su economía familiar.

La economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, Mónica Muñoz Najar, explicó en RPP genera menos crecimiento económico y más desigualdad.

"Este tipo de cosas no ayudan a salir de esa trampa de bajo crecimiento, de hecho una de las cosas que mueven a la economía es la confianza, y si no hay confianza en las instituciones, no hay confianza en que el país va a seguir mejorando entonces no quieren invertir, y eso limita el crecimiento, no contratas a nadie más, entonces se limita el empleo", precisó.

Un reciente reporte de Bloomberg señala que los inversionistas ya asumen al perú cómo un país inestable debido a las constantes crisis políticas y los casos de corrupción.

Cabe mencionar que el Foro Económico Mundial indica que la corrupción encarece en 10% el costo de hacer empresa y eleva hasta en 25% el costo de realizar contratos en los países en desarrollo.