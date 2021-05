El año pasado 9 millones de peruanos compraron por internet, según la CCL | Fuente: Andina

Este domingo 09 de mayo se celebra el Día de la Madre, nuevamente en medio de la pandemia, razón que ha impulsado el comercio electrónico.

Según el último estudio de Google Consumers, el 61% de los peruanos que comprará por el Día de la Madre lo planea hacer por internet.

De ese total, un 80% prefiere que el producto llegue directamente a su casa, en lugar de recogerlo en tienda.

Ante este aumento en las preferencias por las compras a través de internet, la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece) recuerda cuales son las 10 reglas a tener en cuenta antes de compras, para evitar ser victima de una estafa.

Reglas a tener en cuenta

1. Reputación online de la marca. Revisa las opiniones y comentarios de otros clientes que ya han realizado compras en la misma página o a la misma marca para evitar inconvenientes.

2. Seguridad. Revisa que el candado de seguridad del sitio web esté activado, esto tiene la finalidad de garantizar la confiabilidad y autenticidad del sitio visitado.

3. Compara precios. No confíes en las ofertas increíbles. Antes de comprar revisa los precios de los mismos productos en diferentes establecimientos y compara los precios de hace una semana con las ofertas actuales.

4. Formalidad. Comprueba la información legal de la empresa, datos de contacto y Libro de Reclamaciones.

5. Sé juicioso. No navegues en redes Wi-Fi públicas, ya que es muy fácil que puedan robar tus datos personales, así como los de tus tarjetas de crédito. Mantén tu equipo protegido con antivirus ante cualquier eventualidad.

6. Entrega segura. Verifica que la empresa trabaje con un operador logístico de confianza y que el sitio web te ofrezca el seguimiento del estado de tu pedido.

7. Pague con tarjeta de crédito. Según Capece, las tarjetas de crédito cuentan con un seguro antifraude que puede cubrir la mayoría de las compras online. También se sugere guardar el comprobante de pago.

8. Conoce sus derechos. Lee las políticas comerciales de la empresa para conocer si en caso de inconvenientes te permitirá devolver el artículo.

9. Revise el movimiento de sus tarjetas. Verifica los movimientos de tu tarjeta de débito o crédito para asegurarte que el monto de dinero cargado corresponda al monto de la transacción realizada y que no se haya duplicado el pago al sitio web.

10. Localiza el Sello de Confianza Online. La Capece indica que sus empresas afiliadas cuentan con este sello, lo que significa que están comprometidas a cumplir el Código de Buenas Prácticas de Comercio Electrónico para la protección de los consumidores.