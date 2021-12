Un 28% de peruanos considera que sus ingresos se reducirán en los próximos meses. | Fuente: Andina

El 56% de peruanos no está en condiciones de ahorrar para acumular capital debido a su situación financiera, indica una encuesta de Tyba, canal digital de inversiones del BCP.

De la mayoría de personas encuestadas, de un total de 2,000, un 26% indicaron que están saliendo de deudas y un 13% revelaron que aún están recuperándose de la crisis económica.

Asimismo, un 10% aún están en busca de empleo, mientras que un 7% señala que solo están viviendo del día a día para pagar sus gastos.

"Claramente hay un procentaje grande de la población que por una situación u otra está en un momento donde no le alcanza el dinero para ahorrar. Y si no se genera ahorro no va a poder invertir", comentó Valdemaro Mendoza, CEO de Tyba, al diario Gestión.



En los últimos años la pandemia de la COVID-19 ha afectado las condiciones económicas de las familias, pero no ha sido el único factor pues el estudio también señala que hay un impacto debido al ruido político.

Según el sondeo, el 28% de peruanos considera que sus ingresos se reducirán en los próximos meses, y un 37% no está considerando invertir en el corto plazo.

Respecto a la inversión en mediano o largo plazo, un 15% tiene la meta de construir un patrimonio en menos de un año, un 30% plantea hacerlo entre dos y cuatro años, y un 24% espera hacerlo en un plazo mayor a cuatro años.

Cabe indicar que al ser consultados en que invertirían si tuvieran US$ 10,000, el 59% respondió que realizaría un negocio propio.