¿Cómo mejorar mis ventas?: Diez consejos financieros para emprendedores

Muchos negocios, grandes y pequeños, ya comenzaron su campaña navideña (importadores, fabricantes, confeccionistas, etc.), por lo que, en esta ocasión, les brindamos 10 consejos financieros para optimizar sus recursos económicos:

1.- Lleva las cuentas de tu negocio por separado

No debes confundir los ingresos y gastos de tu empresa con los ingresos y gastos personales o familiares, para llevar un mejor control de cada uno de ellos. Por ejemplo, los gastos de alquiler de tu vivienda no son lo mismo que los gastos de alquiler de tu local comercial. Una recomendación en este punto es administrar el dinero de tu negocio y de tu hogar en cuentas de ahorro separadas.

2.- Identifica los ingresos de tu negocio

Lleva un control de lo que ganas diariamente, para que puedas saber cuáles son los días, o incluso las horas, donde tienes mayores ventas. De igual forma, es importante tener un control de los productos más vendidos y menos vendidos, para priorizar los de mayor importancia.

3.- Identifica los gastos de tu negocio

Debes monitorear los gastos de tu negocio, y ordenarlos por importancia, es decir, de los más relevantes a los menos relevantes.

Es necesario saber con precisión cuánto gastas mensualmente, por ejemplo, en insumos o materiales, alquiler del local, sueldos al personal, compra de equipos o maquinarias, servicios básicos del negocio (luz, agua, internet, etc.), limpieza, seguridad, mantenimiento, entre otros. Un error frecuente en este punto es no considerar los “gastos ocultos”, como, por ejemplo, asignarte un sueldo, o poner un monto estimado de alquiler mensual cuando se trata de un local propio.

4.- Planifica las compras del negocio

La clave para optimizar los recursos de tu emprendimiento está en una adecuada planificación.

Así, en la medida que planifiques con tiempo la cantidad que necesitarás de insumos, equipos, maquinaria, etc., podrás realizar las compras de estos bienes o servicios con mayor anticipación, obteniendo mejores precios.

Con ello, también podrás identificar oportunamente tus necesidades de financiamiento, solicitando los créditos correspondientes con mayor anticipación y consiguiendo mejores tasas de interés.

"Es importante monitorear los gastos del negocio y priorizarlos". | Fuente: Andina

5.- Define objetivos financieros

Establece metas de ventas, gastos y utilidades, y lleva un control semanal o mensual del cumplimiento de estos objetivos.

De esta manera, podrás controlar si tu negocio está generando lo que tú esperabas, y, en caso de no ser así, tendrás la posibilidad de realizar los ajustes necesarios de forma oportuna.

6.- Reinvierte tus ganancias

Cuando tu negocio genera ganancias, es frecuente que te quieras llevar todas las utilidades al bolsillo.

Sin embargo, para garantizar la continuidad de tu empresa en el largo plazo, es importante destinar un porcentaje de estos beneficios a la reinversión, es decir, a comprar algunos bienes que te servirán para los próximos meses o años.

Por ejemplo, si tienes una empresa textil, podrías destinar un porcentaje de tus ganancias a comprar tela, adquirir una máquina de coser o incluso ahorrar para un segundo local.

7.- Busca formalizarte

La formalización implica una serie de acciones legales y tributarias, que van desde constituir la empresa en registros públicos, hasta obtener tu RUC, llevar libros contables y pagar impuestos todos los meses.

Todo ello puede parecer complicado y hasta costoso, pero, conforme vas creciendo, la formalización te permitirá:

Acceder a mayores montos de financiamiento y tasas más baratas: las entidades financieras dan mayores facilidades a las empresas formales, pues la información que presentan es más confiable.

Ampliar tu mercado a más clientes, sobre todo empresariales: las empresas piden factura en vez de boleta al momento de comprar, por lo que los informales no pueden llegar a este mercado.

Ordenar mejor las finanzas de tu negocio: la formalización permite administrar mejor tus ingresos y gastos, a través de los libros contables.

8.- Bancarízate

Al igual que la formalización, el manejar tu dinero a través de una cuenta de ahorros en una institución financiera, te permitirá acceder a mayores y mejores préstamos, y a llevar un mejor control de tus ingresos y gastos. En la actualidad existen productos financieros específicos para emprendedores, como cuentas de ahorro que no te cobran comisiones, líneas de crédito especiales, entre otros.

9.- Evita el sobreendeudamiento

Endeudarte no es malo, ya que te permite impulsar tu negocio y crecer más rápido. Sin embargo, debes asumir las deudas de forma responsable, evitando el sobreendeudamiento, que significa llegar a un nivel de préstamos que no podrás pagar en el largo plazo. Una recomendación en este sentido es no tener cuotas totales que superen la tercera parte de tus ingresos mensuales.

10.- Cuida tu historial crediticio y el de tu negocio

El historial crediticio refleja tu comportamiento de pago, tanto de deudas financieras como no financieras. Tener un buen historial crediticio te permitirá acceder a mejores condiciones de financiamiento (montos, tasas, plazos, etc.), así como negociaciones favorables con tus proveedores.

Hay que tener en cuenta que, en este caso, tu historial crediticio como persona también afecta la reputación de tu emprendimiento, por lo que debes cuidar ambos.

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.