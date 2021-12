Para un 59% el incremento de precios como el gas y alimentos se debe a la falta de una política económica clara del Gobierno. | Fuente: Andina

Las expectativas de los peruanos por la economía familiar en el 2022 no son las más optimistas, según una encuesta realizada por Datum para el diario Gestión.

Solo un 25% cree que la situación económica de su familiar mejorará, mientras que un 33% considera que seguirá igual y un 30% señala que empeorará. Es decir, un 63% tiene una expectativa negativa de la economía para el 2022.

Es expectativa es menos optimista que la indicada por los peruanos a fines del 2020, cuando un 60% esperaba que sus ingresos no aumentaran en este año.

La tendencia es similar en todos los niveles socioeconómicos. Un 41% del sector A/B cree que la economía no mejorará, un 33% del C no espera una mejora, el 31% del D tampoco espera un avance económico, al igual que un 35% del E.

Respecto a las regiones, el resultado es desigual pues mientras en Lima hay mayor expectativa porque la situación económica se mantenga igual, para zonas del norte y el centro más gente cree que su economía familiar estará peor.

Asimismo, para un 59% el incremento de precios como el gas y alimentos se debe a la falta de una política económica clara del Gobierno.

Esta percepción ha subido, pues anteriormente, en septiembre, la expectativa de falta de acción del Poder Ejecutivo en la economía era de 50%.

Solo un 21% considera que esta subida de precios se debe a las altas cotizaciones a nivel internacional, mientras que un 14% considera que este incremento se debe tanto a factores internacionales como de política económica.

Por otro lado, un 56% considera que el Gobierno no tiene medidas concretas para generar inversión y empleo en el país. Solo un 38% cree lo contrario.