Elecciones 2021

Candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). | Fuente: Andina | IDL

El fin de semana pasado se realizó el último debate de cara a las elecciones presidenciales 2021 que enfrenta a los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

En materia económica Fujimori anunció una serie de propuestas que implicarían un elevado presupuesto, mientras que Castillo reafirmó que cambiará el modelo económico en un eventual gobierno suyo a la "economía popular con mercados".

Sin embargo, la economista y coordinadora de proyectos y políticas públicas de REDES, Mónica Muñoz Najar, precisa que los candidatos dejaron pendientes muchas explicaciones de cómo llevarían a cabo sus propuestas.

"El candidato Castillo no llegó a aterriza en muchas propuestas, la mayoría eran algunas afirmaciones más grandes, diagnostico de problemas. En cambio la candidata Fujimori sí llegó a aterrizar en una serie de propuestas, pero igual queda la interrogante del 'cómo' porque son propuestas que implican harto gasto público y no queda claro como se va a financiar", comentó.

Pero, teniendo en cuenta lo expresado por ambos candidatos ¿estás propuestas podrían ser viables?

Sobre las propuestas de Keiko Fujimori

Durante el debate Fujimori aumentó la cantidad de propuestas que presentó inicialmente y ahora promete una serie de bonos, condonaciones y créditos que se otorgarían en un posible gobierno suyo, pero ¿de dónde saldrían los recursos que se requieren para hacer realidad estas propuestas?

"El presupuesto público funciona igual que el de una familia, yo tengo mis ingresos, tengo mis gastos y la diferencia la financio endeudándome. (Luis Carranza, miembro del equipo técnico de Fujimori) ha puesto mucho énfasis en que el Estado se va a endeudar porque el nivel de endeudamiento que tenemos todavía aguanta para llegar hasta el 40% como límite", indica Muñoz.

El límite se sale de la regla fiscal que pretendía que el endeudamiento no pase del 30%, si embargo se espera que los mercados internacionales aguanten un endeudamiento mayor.

"Normalmente lo que ahí prima es la confianza es la confianza que puedan tener los mercados internacionales en que nuestras cuentas macroeconómicas van a estar estables. Si tú vas anunciando muchos gastos y no anuncias cómo vas a aumentar ingresos, esa confianza no la vas a tener", explicó la economista.

En conclusión, la especialista señala que podría ser factible llevar a cabo las propuestas planteadas por la candidata de Fuerza Popular, pero será necesario explicar cómo hará el Estado para incrementar los ingresos.

Sobre las propuestas de Pedro Castillo

La especialista señala que el candidato de Perú Libre entra en muchas contradicciones respecto a lo que presentó al debate y lo que ha sido mencionado anteriormente por él o por parte de su equipo técnico.

"Por ejemplo, él hablo que hay que construir la formalidad y no perseguir a los informales, y por otros lados entra en contradicciones. La semana pasada Juan Pari (integrante del equipo de Perú Libre) en el discurso técnico dijo que no había que usar la palabra 'informal'. No solo no llegamos a aterrizar ideas, sino que también hay algunas inconsistencias", señaló Muñoz.

En otras de sus propuestas para la reactivación económica y el empleo, Castillo señala que generará un millón de empleos e impulsará créditos para mypes, pero no explica cómo lo hará.

"No queda claro si va a ser a través del Banco de la Nación, a través de Agrobanco, o un programa de garantías como Reactiva. Eso ha quedado muy en el aire", comenta.

Respecto a la restricción de importaciones de productos que ya se producen en el Perú, Castillo aclaró durante el último debate que no se prohibirán productos solo van a "proteger la producción nacional". Pero, ¿qué puede significar esto?

"¿Cómo se va a hacer esa protección? Eso va a implicar subir aranceles. Tal vez no se prohiban las importaciones, pero se ponen otras barreras a los productos", explica Muñoz Najar.

Según indica la economista, con esta medida no solo se verían afectados algunos productores, sino también afectarán a la cadena de consumidores, lo que derivaría en un incremento de precios.