Esto fue lo que dejó CADE Ejecutivos 2024 [INFORME]

El foro empresarial que reunió a importantes figuras del sector para debatir temas relacionados con la situación actual del país, y proponer soluciones al gobierno para reducir las problemáticas, se desarrolló del 26 al 28 de noviembre en Arequipa.

Desde el día de la inauguración se realizó uno de los hitos más significativos que repercutirá en el desarrollo social y económico de las macroregiones del país: se firmó la declaración de Arequipa, con la participación de 23 cámaras de comercio nacionales y la Confiep.

Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep, indicó que durante 2 meses se reunieron para escoger los 40 proyectos que podrían cambiar la vida de miles de peruanos. Además, denunció que la corrupción es una de las trabas persistentes en esta misión.

“El tema transversal que surgió como primer punto de la declaración a Arequipa es el tema contra la corrupción. Hemos identificado en carne propia como la corrupción ha sido un factor determinante para que las regiones y el y con ellos casi el 50 % de los peruanos se mantengan en estado de pobreza multidimensional”, indicó.

Uno de los pilares que cade 2024 abordó este año fue la informalidad laboral, que supera el 70 % en el Perú. Al respecto, Norman Loayza, economista peruano, director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial lamentó que la informalidad laboral persista desde hace tres décadas debido a la falta de regulaciones y normas de calidad.

“El sector formal no ofrece beneficios a los informales, no ofrece los beneficios de la seguridad policial, de la seguridad judicial, del acceso a la infraestructura pública, del acceso a las finanzas. entonces la informalidad se vuelve más cómoda entre comillas, porque es más flexible. Si no hubiese un sector informal que emplea tantos trabajadores jóvenes, entonces podría haber mayor delincuencia, quizás insurgencia, desempleo y todos los problemas que eso puede acarrear”, afirmó.

La inseguridad ciudadana es otro asunto que nos afecta y que incluso ha escalado a los pequeños comerciantes. esto genera preocupación también en el sector financiero. Maria Pía Palacios, presidenta del directorio de Caja Arequipa, aseguró que más de la mitad de sus clientes fueron víctimas de la delincuencia.

“Lo que estamos encontrando es en las encuestas que nosotros hacemos en el levantamiento de información que el 50 % de nuestros clientes han sufrido algún tipo de extorsión en los últimos 12 meses, desde casos graves como cerrar su bodega y es un fenómeno que es transversal a todo. Por lo tanto, ya es un fenómeno social que afecta sin duda la capacidad de pago de los clientes y que sin duda las instituciones financieras estamos comenzando a meter dentro del flujo para entender el negocio de un cliente”, aseguró.

Asimismo, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, expuso sobre los principales problemas estructurales del país y de su pérdida de competitividad, los cuales atribuye al estado peruano.

“Los peruanos venimos experimentando terribles dolencias y el principal responsable es el Estado. Hoy estamos ubicados en el puesto 63 de 66 países en el ranking de competitividad: otra vez en la cola. El que mayor deterioro experimenta es eso que llamamos el funcionamiento del Estado. Un desplome, un derrumbe 15 puestos, entonces este Estado que no funciona bien, que es inoperante, es el que está detrás de las grandes dolencias ciudadanas donde un 57 % indica que el crimen lo tiene agotado donde más de la mitad piensa que la corrupción está en todos lados donde esta falta de crecimiento impide que se consigue empleo hace imposible casi salir de la pobreza y media la capacidad y el poder adquisitivo”.

Una de las ponencias más esperadas siempre es la del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, quien conversó en un panel con el periodista de RPP, Fernando Carvallo. abordaron temas como el descontrol que existe en el gasto fiscal, la inflación controlada del país y las reformas para tener un crecimiento económico mayor al 3 %.

“Yo diría reformas en casi todos los campos, o sea, partimos de un nivel de educación más bajo frente a lo que había en Estados Unidos. Se va a tratar ahora la parte política, pues no podemos mantener esta inestabilidad. La percepción de estabilidad fuera es mayor que la que existe el país, ya casi patética, o sea, nos ven como que podemos sacar presidentes en cualquier momento, etcétera, que es una imagen bastante negativa”, opinó.

Finalmente, los anuncios sobre qué se viene en cade del 2025, María Isabel León, vicepresidenta de IPAE Acción Empresarial se refirió a que aumentarán el número de réplicas de CADE Universitario, CADE Educación y las reuniones preparatorias de cade ejecutivos. las novedades el próximo año serán CADE Escolar y CADE Salud.

“Hemos anunciado esta conferencia anual de Ejecutivos para salud, que es fundamental. Creo que está muy vinculado con el desarrollo de nuestros niños, nuestros jóvenes y los ciudadanos del país. También una conferencia para el nivel escolar porque queremos generar en ellos un reconocimiento de valores, que entiendan lo que es vivir en democracia y lo que es vivir en condiciones de libertad. Esa es un poco la idea de trabajar estas conferencias donde involucremos a estudiantes de los últimos años de secundaria”, anunció.

Con la declaración de Arequipa como símbolo de compromiso y los anuncios de nuevas iniciativas para el próximo año, CADE Ejecutivos 2024 deja una hoja de ruta clara: fomentar la competitividad, reducir la informalidad y combatir la corrupción como pilares de desarrollo. Queda en manos de todos, sector público y privado, tomar las decisiones que nos acerquen a cumplir con las metas trazadas.