Fuente: Andina

Las empresas tienen hasta el próximo, miércoles 15 de diciembre, para depositar a sus trabajadores la gratificación de Navidad 2020, según lo establecido en la Ley N° 27735.

Este monto extra que reciben los empleados del sector privado es un derecho laboral para quienes hayan laborado durante el periodo julio-diciembre de este 2021.

¿Quiénes reciben la gratificación por Navidad?

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) precisa que este derecho laboral se entrega a los trabajadores con planilla, ya sea que tengan contrato indefinido, a plazo fijo y a tiempo parcial.

Para recibir este dinero extra, el trabajador deberá haber laborado al menos un mes completo en el semestre de julio a diciembre del 2021.

En el caso de los empleados de las pequeñas empresas, contratados después de que la empresa se inscribió en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype), la ley indica que ellos percibirán medio sueldo de gratificación.

También tienen derecho a medio sueldo de gratificación, los trabajadores de la microempresa que hayan sido contratados antes de que la microempresa se inscriba en el Remype.

Asimismo, conforme a la Ley 31047, los trabajadores del hogar deben recibir una gratificación equivalente a un sueldo completo.

En el caso de los trabajadores comprendidos en el Régimen Laboral Agrario, ellos recibirán 'grati' si comunicaron a su empleador que deseaban recibir este dinero de manera semestral. Si no lo hicieron entonces ya están recibiendo su gratificación dentro de su remuneración diaria.

No podrán recibir la 'grati' los trabajadores independientes que no están sujetos a subordinación laboral con la empresa no perciben la gratificación por no estar en planilla, sino que están regulados por el código civil de locación de servicios.

Este beneficio laboral tampoco alcanza a los practicantes, pero ellos sí reciben una subvención extra por cada seis meses de trabajo.

¿Cuánto te pagarán?

La gratificación que se paga es igual a tu sueldo más la asignación familiar, en caso tuvieras, más un bono de 9% de tu salario si estás afiliado a EsSalud o 6.75% si tienes una EPS.

La remuneración que se usará para determinar el monto que recibirás es igual a tu último sueldo hasta el 30 de noviembre, es decir, si te redujeron el sueldo tu 'grati' se calculará con el último sueldo que has estado percibiendo.

El porcentaje de aporte a EsSalud o EPS se suma a la 'grati' como una bonificación extraordinaria. Es decir, el dinero extra que te depositan es igual a: Tu sueldo + asignación familiar + bono de 9% o 6.75% de tu salario.

Por ejemplo: Si recibes un salario bruto mensual de S/2,000, no tienes asignación familiar y estás afiliado a EsSalud tu gratificación será igual al 2,000 + 0.09 (2,000) = S/2,180.

Cabe indicar que la asignación familiar solo se entrega a quienes tengan hijos menores de edad o que cursen estudios superiores.

Es necesario que la persona continúe laborando, en vacaciones o en licencia con goce de haber al momento de depositarse el beneficio laboral.