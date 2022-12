El presidente del BCR, Julio Velarde, indica que el temor de los bancos centrales no es que la inflación no baje, sino que se quede estancada en un nivel muy alto. | Fuente: Andina

En noviembre la inflación en el Perú llegó a 8.4%, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), y seguiría bordeando esta cifra al cierre del 2022.

Aunque la inflación anual peruana es menor que la de países como Chile y Colombia, se calcula que tendríamos la cifra más alta en 26 años.

Recientemente las proyecciones del BCR indican que para este 2022 la inflación ya no cerraría en 7.8%, sino en 8.2%, su nivel más alto desde 1996. En ese entonces el índice de precios se ubicaba en 11.8%.

Solo teniendo en cuenta alimentos y energía, los precios habrían subido un 11.3% en los últimos 12 meses.

Además, el índice de precios sin contar alimentos y energía es de 5.7%, por encima del rango meta de entre 1% y 3%.

Pese a esto, las últimas proyecciones del BCR señalan que el próximo año ya veríamos una reducción en los niveles de inflación.

"Se espera que la inflación entre al rango meta hacia fines de 2023 teniendo en cuenta la reversión de efectos transitorios, un crecimiento económico alrededor de su potencial sin presiones inflacionarias de demanda y el retorno de las expectativas de inflación al rango meta", señalan.

El BCR estima que la inflación se ubicará en 3% para el cierre del 2023 y proyecta que bajaría a 2.4% a fines del 2024.

Aún hay temores

Recientemente el presidente del BCR, Julio Velarde, indicó que el temor de los bancos centrales no es que la inflación no baje, sino que se quede estancada en un nivel muy alto.

"El peor escenario es que baje y se quede en 4% anclada. Ese es el gran temor que se tiene. No que no baje, sino que no baje lo suficiente", dijo hace poco.

Según el jefe del BCR, para que la inflación regrese al nivel ideal en la segunda mitad del 2023, se debe tener un escenario en el cual los precios de los alimentos no suban o caigan ligeramente por las tendencias internacionales y que la energía tampoco suba.