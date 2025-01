Jhonny Schuler: "Siempre defendemos el pisco de la boca para fuera; hay que defenderlo de la boca para dentro" [ENTREVISTA]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Cómo ha evolucionado la industria del pisco en los últimos años desde su perspectiva?

El mercado es complejo, es complicado. Evidentemente, el pisco compite contra muchos licores importados. Se ponen de moda las cosas que vienen de afuera y nos quitan o serruchan el piso a nosotros. Pero yo creo que lo que nos falta es un poquito más de una campaña para que el peruano entienda de que el pisco no es un producto cualquiera, el pisco es un productazo. Es un destilado que compite con los mejores del mundo, o sea, con el mejor y más pintado de los coñacs, supera a cualquiera de los rones, es mejor que cualquier vodka.

El Día del Pisco Sour impulsa precisamente el consumo del pisco. ¿Cómo nació este día?

Esta semana que estamos celebrando esta festividad, que casualmente Raúl Vargas es el gestor de esto. El programa La Divina Comida que tenía en el 2004, había un embate de algún país vecino a nosotros que pretendía decir que el piso se dirigía por allá. Raúl en su programa La Divina Comida dijo: "Oiga, oiga, vamos, acá vamos a instaurar a partir de hoy, se decreta el Día Nacional del Pisco", y mira tú, cuántos años han pasado, lo seguimos celebrando y esto es gracias a Raúl. Esto es un homenaje a él, un agradecimiento, unas felicitaciones con todo cariño. Creo que todos los productores de pisco le reconocen este extraordinario este hecho.

¿El consumo interno de pisco aún sigue siendo un desafío?

Sí, hay todavía mucho trabajo. Hay mucho trabajo, mucho trabajo. El Perú es chelero y ronero, entonces todavía tenemos que convencer. Yo no hago apología al alcoholismo, pero yo digo, si tú tomas un cóctel si tomas un Martini, ¿lo has probado con pisco? Si tomas un Bloody Mary, ¿has probado reemplazar el vodka con pisco? Pruébalo, porque verdaderamente le va a dar mucho más estructura, mejor estructura aromática, más volumen, más pastosidad, lo va a ser mejor. Como yo digo: siempre defendemos el pisco de la boca para fuera. Hay que defender el pisco de la boca para dentro, hay que tomarlo.

La industria del pisco genera muchos empleos, la mayoría de los productores son mypes...

Evidentemente. Pero estamos en momentos difíciles, ha caído la producción vitivinícola por condiciones climatológicas. Yo creo que es cuestión de que los agricultores o alguien se ponga a trabajar a ver que si tenemos que cambiar las fechas de sembrío y vendimia para acogernos a este nuevo movimiento climatológico que está sucediendo en el planeta. Tenemos que ver cómo nos adaptamos para no perder nosotros el tren, pero tenemos que adelantarnos, hay que hacer estudios, ¿qué hacemos con estas condiciones climatológicas que están cambiando los ciclos vegetativos de la parra? Hay mucho trabajo, pero es cuestión de que los estamentos del Estado tomen en serio este problema.

¿Cuáles son las regiones que producen pisco en nuestro país?

La norma técnica dice los valles costeños de los departamentos de Lima, Ica, Moquegua y Tacna. Es de Pativilca hasta el valle de Caplina, o sea, Tacna. Los valles costeños son hasta 2000 metros de altura, a más de eso no puedes hacer pisco tampoco porque esas condiciones climatológicas, orográficas e hidrográficas hacen que esto se llame terruño.

Para el norte es más tropical, entonces, cambia la impresión organoléptica de la uva. Tú puedes sembrar uva quebranta en Piura, pero no te va a dar los mismos sabores que la quebranta que se siembre en Ica o en Arequipa. Tú puedes sembrar uva italia en Trujillo, en Cascas, pero no te va a dar el mismo aporte organoléptico que una en Cañete. Por eso defendemos tanto que la región que concierne a la denominación de origen no se mueva.

¿Cuál es la situación actual de los productores de uva?

Difícil, por esta situación climatológica. El año 2024, el rendimiento fue muy bajo. Yo diría que bajó la producción un 30 % a 40 % de uva. Entonces, tenemos que preocuparnos... ojo, pestaña y ceja: miren lo que está pasando.

¿Qué tipo de condiciones climáticas afectan a las plantaciones de uva?

Poco sol, mucho frío y la falta de agua. Los valles costeros del sur de Lima tienen un problema. Arequipa no tanto, en todos los valles tienen bastante agua. Pero Ica, sobre todo que es la zona de mayor producción, tenemos arriba lagunas llenas de agua, pero no nos quieren dejar usar, no bajan, no sueltan el agua para la costa.