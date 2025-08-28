MEF publica el Marco Macroeconómico Multianual: así se proyecta la economía peruana hasta el 2029

El Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 proyecta que la economía peruana crecerá 3,5 % en 2025 y 3,2 % en 2026, impulsada por la inversión minera y de infraestructura.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, el documento que traza la hoja de ruta de la economía peruana para los próximos cuatro años.

Este plan es clave porque sirve de base para elaborar el Presupuesto Nacional y anticipar cómo se moverán factores como el crecimiento económico, el empleo, la inversión y las cuentas fiscales.

¿Cómo crecerá la economía?

El Gobierno estima que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 3,5 % en 2025 y 3,2 % en 2026, reafirmando asi su proyección previa, impulsado principalmente por la inversión privada: desde grandes proyectos mineros hasta infraestructura como la Línea 2 del Metro de Lima. Para el periodo 2027-2029, se espera que el crecimiento se mantenga en torno al 3,2 % anual.

¿Y el contexto internacional?

El Perú no está aislado. El MMM advierte que la economía mundial crecerá 2,8 % en 2025, afectada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la inestabilidad en Medio Oriente y los riesgos climáticos. Sin embargo, los precios de los metales —como el cobre y el oro— se mantienen altos, lo que favorece a nuestro país.

¿Finanzas públicas bajo control?

El MEF asegura que el Perú seguirá con una política fiscal responsable. En 2025 el déficit fiscal (cuando el Estado gasta más de lo que recauda) será de 2,2 % del PBI, y se reducirá gradualmente hasta 1 % en 2028. La deuda pública también se mantendrá estable, cerrando en torno al 30 % del PBI en 2029, uno de los niveles más bajos de la región.

La meta del Gobierno es gastar sin desbordarse, priorizando la inversión en infraestructura y cuidando la billetera del país. Aunque cabe recalcar que el Consejo Fiscal (CF) se ha pronunciado en reiteradas ocaciones sobre este tema.

Recientemente advirtió que, por segundo año consecutivo, se incumplieron de manera conjunta las reglas fiscales en Perú, lo que considera un hecho preocupante para la estabilidad económica del país.

De acuerdo a su más reciente informe, “Declaración sobre Cumplimiento de Responsabilidad Fiscal 2024” (DCRF), el déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) llegó al 3,5 % del Producto Bruto Interno (PBI) en 2024, superando ampliamente el límite permitido de 2,8 %.

Prioridades: inversión y empleo

Entre las medidas clave, el Ejecutivo apunta a:

Impulsar Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI) para acelerar proyectos en transporte, salud, educación y saneamiento.

Promover los 2 5 proyectos de irrigación por más de US$ 24 mil millones, que sumarían un millón de hectáreas a la frontera agrícola, principalmente Chinecas, Chancay – Lambayeque y Chavimochic III .

Fortalecer la recaudación tributaria, combatiendo la evasión y revisando beneficios que reducen ingresos al fisco.

El documento, aprobado por el Consejo de Ministros, también resalta proyectos estratégicos como la segunda etapa del Puerto de Chancay, nuevas líneas de metro en Lima y grandes proyectos mineros como Yanacocha Sulfuros en Cajamarca, Los Chancas y Haquira en Apurímac, y Zafranal y Tía María en Arequipa.



