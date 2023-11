Ministro de Economía pide disculpas a la ciudadanía: "Quiero descartar que vivimos en una burbuja"

Economía Contreras enfatizó en la importancia del programa 'Servicios por impuestos'.

Contreras enfatizó en la importancia del programa 'Servicios por impuestos'. | Fuente: Andina

El ministro de Economía, Alex Contreras, se disculpó por la actitud del gabinete ministerial respecto de la situación económica que atraviesa el país y descartó que el gobierno viva en "una burbuja". Tras reconocer semanas atrás que entramos en recesión, el titular del MEF pidió disculpas a la ciudadanía e indicó que ya se puso en marcha el proceso de reactivación económica.

"Si hubo la sensación de que uno no reconoció la situación, quiero aclarar que esa no era la idea (...). Hay un gabinete que está comprometido. Quiero descartar que vivimos en una burbuja. Al contrario, estamos muy en contacto con los ciudadanos, viajando, trabajando mucho en este momento, no solo en la reactivación, sino también en la preparación frente a la emergencia. Si hemos dado la sensación (de que vivimos en una burbuja), pido las disculpas respectivas", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"No hubo en ningún momento un desconocimiento de la situación. Cuando dije que no había recesión, no la había. Habían indicadores mixtos, el empleo estaba creciendo, el consumo también (...). Pero cuando se reconoce que hay una recesión, que era mitigable, es porque hay un desvío en la proyección. Todo el mercado esperaba una recuperación, cosa que no pasó. Vimos los indicadores y había una recuperación mucho más lenta", agregó.

Medidas para la reactivación económica

Luego de dar una serie de medidas para la reactivación económica el último jueves 9 de noviembre, Contreras indicó algunos detalles y enfatizó en la importancia del programa 'Servicios por impuestos'.

"Estamos lanzando por primera vez el programa 'Servicios por impuestos', que va a permitir que el sector privado sea un aliado estratégico. Por ejemplo, nos va a permitir hacer campañas contra la anemia en algunas regiones y poder llevar servicios médicos con acompañamiento del sector privado", mencionó.

"Son 25 medidas claves en este proceso de reactivación para revertir la desaceleración estructural que nos ha tocado enfrentar como gestión", finalizó.