Osiptel bloqueará 1.5 millones de celulares con IMEI adulterado: ¿Cómo saber si tu IMEI está en la "lista negra"?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), en coordinación con el Ministerio del Interior (Mininter), inició el bloqueo de los primeros 50,000 celulares con IMEI adulterado, inválido o clonado, que presentan un comportamiento "altamente anómalo". Luis Pacheco, director de Fiscalización e Instrucción del OSIPTEL, se presentó en Economía Para Todos por RPP para detallar esta estrategia.

La medida es parte de una estrategia más amplia que apunta a suspender hasta 1.5 millones de equipos identificados por el sistema RENTESEG (Registro Nacional de Terminales para la Seguridad), gestionado por el Mininter y con apoyo técnico de OSIPTEL.

Sin embargo, el especialista aclaró que “no es un bloqueo para todos los usuarios que no están en la lista blanca, sino para un grupo de equipos con un comportamiento sospechoso".

¿Por qué se bloquean estos celulares?

Pacheco señaló que la adulteración del código IMEI, es decir, el identificador único de cada teléfono móvil, permite a los delincuentes burlar la lista negra que inhabilita los equipos reportados como robados.

“Al día roban más o menos entre 4,000 y 4,200 teléfonos a nivel nacional. Muchos se exportan, se venden en piezas o se reciclan para que se sigan vendiendo. La forma de burlar al sistema RENTESEG es cambiando el IMEI", detalló.

La intervención se centra en aquellos celulares que no están en la lista blanca, es decir, el registro de equipos autorizados para operar en el país. El objetivo es frenar delitos como extorsión, estafa y suplantación de identidad, que muchas veces se cometen desde líneas móviles difíciles de rastrear.

300,000 líneas ya fueron suspendidas

A la par del bloqueo de dispositivos, OSIPTEL ha iniciado también la suspensión de 300,000 líneas móviles cuyos titulares no pudieron ser validados con las bases de datos del Reniec, Migraciones y Relaciones Exteriores.

“Mandamos mensajes de validación el 7 de abril. Si el usuario no responde a la validación, no se pone en contacto con la empresa, el 15 de este mes se ha suspendido la línea y si aun así no lo hace hasta el 26 de este mes, las 300,000 líneas que no han sido subsanadas se darían de baja", indicó Pacheco.

Algunas de estas líneas fueron contratadas en puntos informales de venta, y presentan nombres inexistentes o falsos como “Te de Manzanilla”. Esta falta de trazabilidad complica el trabajo de la Policía y la Fiscalía.

¿Qué pasa si mi celular es bloqueado?

Los usuarios que reciban el aviso de OSIPTEL sobre el próximo bloqueo de su equipo pueden acercarse a su operadora para validar y registrar el IMEI, o en caso extremo, acudir a una oficina de OSIPTEL.

Pacheco también recordó que OSIPTEL tiene disponible la plataforma “Consulta IMEI” en su sitio web, donde cualquier ciudadano puede verificar si su equipo tiene un historial de clonación o está reportado como robado.

Recomendaciones clave para los usuarios

Evite comprar celulares en lugares informales o sospechosamente baratos.

*Verifique el IMEI del equipo marcando #06# y compare el número con el que figura en la caja o en la bandeja del chip.

No contrate servicios móviles en la vía pública. Podrían generar líneas a su nombre sin su consentimiento.

Desconfíe de mensajes de WhatsApp que soliciten validar la cuenta. Aunque no es competencia directa de OSIPTEL, se han reportado suplantaciones que terminan en el robo de cuentas.